ゴールドウインは、ノンレクチャーが3月13日に渋谷PARCO運営のZERO GATE（渋谷スペイン坂）にオープンする「NONLECTURE books／arts」内に、同社のフィロソフィーを表現する常設スペースを設ける。

同社は「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」というパーパスを掲げ、人と自然の関係を考える取り組みを継続してきた。同常設スペースでは、展示や選書を通じて、本、アート、写真、哲学などの多分野を横断することで、プロダクトに留まらないゴールドウインの思想─自然と向き合う姿勢やものづくりの背景─を伝え、ゴールドウインが描く未来のあり方を探求する。

また、多様なカルチャーが交差する「渋谷」という場所でキュレーションを行うことによって、これまで接点の薄かった非スポーツ・非アウトドア層にリーチを図るとともに、インバウンド旅行者にも製品以外の文化的接点を提供し、認知と共感を広げることを目指す。

NONLECTURE、渋谷PARCO、ゴールドウインという異なる領域に立つ3者の視点が交差することで、本とアートを入口に、都市にいながら自然や身体への感度を見つめなおす時間を生み出す。

ゴールドウイン常設スペースの内容は、ゴールドウイン選書棚では、自然・素材・身体・思想を横断する写真集、エッセイ、思想書、実践的ガイドなどを中心に、約100冊の選書が並ぶ。Goldwin 0関連刊行物や協働作家の作品も含む。

ゴールドウインのフィロソフィーを表現した展示として、同展ではゴールドウインが大切にしている価値観や、ものづくりの哲学に触れてもらえる展示を行う。「自然との距離」「日本の美意識」などをテーマに、年間を通して様々な企画を用意する。第一弾として3月13日〜4月12日に柏田氏の写真展を行う。

柏田テツヲ写真展「Boundary」では、これまで一貫して人と自然の関係性を問い続けてきた作品群を、「Boundary」というタイトルのもとに再構成する。「人と自然の境界はどこにあるのか」「人と自然は交わることができるのか」を探求する。

Goldwin 0は、カテゴリーやレーベル、国境を越えて存在する、メンズとウィメンズの機能的な衣服で構成されている実験的でテクニカルなプラットフォーム。単発のカプセルコレクションやコラボレーションとしてではなく、自然、科学、技術に根ざした品質と時代を超えた美しさを追求するプロジェクトになっている。

［ゴールドウイン常設スペース概要］

所在地：東京都渋谷区宇田川町16−9 渋谷ZERO GATE B1F 「NONLECTURE books／arts」内

営業時間：11:00〜21:00

※定休日はNONLECTURE books／artsに準じる。詳細は店舗のWebサイトを確認

オープン日：3月13日（金）

ゴールドウイン＝https://about.goldwin.co.jp