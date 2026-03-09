ミズノは、より高く跳ぶための機能性を追求した「MIZUNO NEO JUMP（ミズノ ネオ ジャンプ）」を3月13日にミズノ直営店、一部のミズノ品取扱店で発売する。

「MIZUNO NEO JUMP」は、「1cmでも高く跳びたい」という、バレーボールプレーヤーの根源的な要望に応えるべく、ミズノの技術を結集した新シリーズとなる。



「MIZUNO NEO JUMP」（左から：:ホワイト×ブルー、ピンク×イエロー×オレンジ）

中敷きとソール部に3種類のミズノ独自素材「MIZUNO ENERZY」を採用し、ソールの厚みをもたせた設計にすることで、ジャンプする際に体重がかかる前足部の反発性（エネルギーリターン）（前足部を鉛直方向に圧縮したときの比較。効果や感じ方には個人差がある）をミズノバレーボールシューズの中で最も高めている。

また、アッパー部は、ローカットとミッドカットの間に位置する独自設計の足首カット高さを採用することで、不安定になりやすい足首周りのサポート力を向上している。

「MIZUNO NEO JUMP」は、宮浦健人選手（ウルフドッグス名古屋）が着用する。

［小売価格］2万2000円（税込）

［発売日］3月13日（金）

ミズノ＝https://jpn.mizuno.com