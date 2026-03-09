

「＃3776 CENTURY Travia」

プラチナ万年筆は、乾かない万年筆として誕生した「＃3776 CENTURY（センチュリー）」発売から15周年を迎えた。今回、新しい筆記感を提案する新ペン先を搭載した新ブランド「＃3776 CENTURY Travia（センチュリートラヴィア）」を発売する。

1978年、理想の万年筆を目指して誕生した「＃3776」からブランドの歴史は始まり、富士山の標高＝3776mに由来したこの万年筆は“日本最高峰の万年筆をつくる”という志が込められた。

その後33年の歳月が経過し、2011年に万年筆の弱点であるインクの乾燥を防ぐ独自のスリップシール機構を搭載した「＃3776 CENTURY」を発表し、好評を得たという。





2021年に、「＃3776 CENTURY」発売10周年を記念して「＃3776 CENTURY DECADE（ディケイド）」限定発売。「＃3776」の象徴であるギャザードの意匠をボディに取り入れ、当時を想起させるフラットトップ（ベスト型天飾）を採用。また新たに開発されたペン先を搭載。新ペン先がもたらすしなやかな書き味とともに、さらなる万年筆革新の節目を刻んだ。

「＃3776 CENTURY Travia」は、ディケイドで高い評価を得た新設計ペン先「FLAF（フラッフ）」を満を持して搭載。現行ペン先をベースとしながら、より鋭角になった先端形状が、しなやかで紙の上を滑るような新しい筆記感を生みだす。

Tradition（伝統）とVia（道）を組み合わせた造語の“Travia（トラヴィア）”。先人たちが築いてきた筆記文化の伝統を礎に、未来へとまっすぐ伸びる進化の道。その道を象徴する万年筆、「＃3776 CENTURY Travia」が登場する。

［小売価格］6万6000円（税込）

［発売日］3月14日（土）

プラチナ万年筆＝https://www.platinum-pen.co.jp