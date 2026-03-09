週明け９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１７００円６６銭（３・５４％）安の４万６３３４円５８銭だった。

３営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２８５銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２８９２円１２銭（５・２０％）安の５万２７２８円７２銭と、歴代３番目の下落幅を記録した。両株価指数とも大幅な値下がりとなった。

８日夜（日本時間９日午前）のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前週末終値比３０％高の１バレル＝１１９ドル台まで急騰した。９日の東京市場では、原油価格の高騰による企業や家計のコスト増が意識され、東証プライム銘柄の約９割が下落した。

前週末に発表された米国の雇用統計が市場予想を大幅に下回り、主要な株価指数が下落したことも相場の重荷となった。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、化学大手の「レゾナック・ホールディングス」の１２・５９％が最大だった。東京応化工業（１２・３７％）、東京精密（１１・８５％）と続いた。

上昇率は、ローム（７・１２％）、コスモス薬品（５・１５％）、サイバーエージェント（３・７２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１４１・０９ポイント（３・８０％）低い３５７５・８４。