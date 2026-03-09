「全部失った」濁流が町を飲み込み、地滑りの“瞬間”をペルーでカメラが捉える　洪水被害はケニアでも

川が氾濫し、あふれ出した濁流が街をのみ込みました。

建物の間を通る道は川のようになっています。

南米のペルー南部で6日、降り続いた大雨によって洪水が発生。

住民らは泥だらけになりながら家の荷物を運び出していました。

被害は駐車場にも及び、車はタイヤの高さまで泥に沈んでいました。

映像では、濁流によって巨大な石がいくつも流されてきているのも確認できます。

この洪水発生の1週間ほど前には、ペルー北部で激しい雨による大規模な地滑りが発生しました。

ペルー各地で起きた災害。

南部での洪水被害に遭った住民は、涙ながらに「全部失いました。家の状態を見てください。（Q.どうやって助かった？）泥が迫ってきて2階からはい出ました。寝ていた母を2階に連れて行きましたが、持ち物は何も持ち出せませんでした」と訴えました。

被災地では陸軍の救助隊などによる復旧作業が進められています。

大雨による洪水は東アフリカのケニアでも発生。

6日、首都ナイロビの街に濁流が押し寄せました。

AP通信によりますと、ナイロビではこれまでに25人が死亡したということです。

ケニア南西部にあるマサイマラ国立保護区は、辺り一面が水に沈んでいます。

上空からの映像では、数頭のゾウが水の中を進んでいく様子も確認できます。

多くの観光客やスタッフは事前に避難。

しかし、一部の人々は取り残され、屋根の上でヘリコプターによる救助を待っていました。

ケニアの気象当局によりますと、現地では9日の夜まで激しい雨が予想されています。