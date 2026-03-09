美容医療が進化した昨今、簡単にスピーディに美しくなろうとする人が増えている。87歳現役のトータルビューティクリエイター川邉サチコさんは「本物の美しさを手に入れるには、日々の努力が必要だ」という――。

※本稿は、川邉サチコ『87歳。“私基準”で生きる』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。

撮影＝奥村康人（NEWS）

■美醜は生まれもった造形では決まらない

あなたにとって「美」とはいったい何でしょうか。

何を見ると「美しい」と感じますか。どんな人を「美しい人」だと思いますか。

辞書を引くと「美」とは「姿形が美しく、内容があって、感性理性の調和がとれていること」とあります。ただ、「調和のとれた美しさ」には個々の価値観があります。それこそが“私基準の美”です。決して誰かの手に委ねてはならないし、委ねられるものでもありません。社会の風潮が決めるものでもないし、時代の価値観に左右されるものでもありません。一人ひとりが“私基準の美”を、自由に健やかに選び取ること。その経験を経てこそ、その美しさは真実味を増す。「美」とは、自分で探し、自分で発見し、自分でつくり上げるものなのです。

そう思い至るようになったのには、理由があります。私は26歳でヘアメイクアップアーティストとしての道を歩き始め、才能豊かなクリエイターたちと切磋琢磨し、高いプロ意識をもつモデルや俳優たちの肌や髪、心に触れ、世界に向けて美を創造してきました。

56歳でプライベートサロンを開き、一般のお客様と向き合いながら、トータルビューティクリエイターとして、一人ひとりの美のポテンシャルを開花させてきました。それぞれの現場を経てわかったのは、美醜は生まれもった造形ではないし、年齢で限定されるものでもない。「自分の心と体とを大切にした人が美しくなる」という当たり前の事実でした。自分を大切にするとは「自分をより深く知って、自分のやり方を見つけて腹落ちさせること」。それこそが美の王道であり近道です。60年以上のキャリアを重ねてきた私だからこそ、そう断言できるのだと思います。

当然のことですが、「美容法は、自分で探して試して身につけるもの」。それが80代の今も変わらないポリシーです。昨今は美容や科学技術が進化していますが、自分の肌質をよく理解し、自分の手を使って肌の力を高めること。顔をよく見て、メイクアップスキルで造形をつくり上げること。これが何にも勝るというのが私の持論です。

■インスタントの美はすぐに見抜かれる

イージーに、スピーディにきれいになりたいのだなと感じる人もいます。でもインスタントの美しさはすぐに見抜かれます。他人の手が仕上げたその日だけの美しさより、日常のある瞬間、ふとした横顔が輝いているほうが何倍も価値がある。美しく年齢を重ねるには、逆の発想ですが、衰えていくことを想定すること。それを踏まえて、計画的に小さな努力を実践すること。これ以外に方法はないのです。

「美しくなりたい」と言う人に限って、体の表面ばかりを見て、内面に目を向けていないように感じます。注射やメスを入れて吸引したり注入したり、引き上げたり……いろんな美容医療がある昨今ですが、エビデンスが不十分に思えて疑問符が浮かびます。体の仕組みを包括的に理解することは、自分を大切に扱うことにつながります。それが美しくあることの基本で、大人のたしなみだということを認識してください。

美しさを手に入れるには、日々積み重ねることしかありません。自分の手で肌状態の変化を確認する。それは自分自身への責務だと思うのです。

そのために大切なのは、どうなりたいかをしっかりイメージすること。「それがわからない」と嘆く人もいますが、心の中をのぞいてみれば、「ああなりたい、こうなりたい」という思いが渦巻いているはず。自分自身の本音を問えば、思い描く姿を明確にできるはずです。

■“私基準の美”をもちアップデートを欠かさない

私が円熟期に入った頃だと思います。若者の街・渋谷を歩いていたとき、若い世代は我が物顔で闊歩しているのに対して、私と同世代の女性たちが肩身の狭い思いをして歩いていることに気がつきました。自分に自信がなく、誰も私のことなんて見ていないだろうと、まるで空気のように自分を扱っていると感じました。私は、女性が自分らしく輝き、元気で生きていくことが世界を大きく変えると信じています。逆に女性が力を発揮することができなかったら、その国は貧しくなるだろうとすら思っています。

川邉サチコ『87歳。“私基準”で生きる』（プレジデント社）

あれから時が経ち、年齢を重ねた女性たちの、個性あふれる美しさがよりクローズアップされる時代になりました。なかでも、2013年に発売された写真集『Advanced Style』（大和書房）は、エポックメイキングな存在だったと思います。

人は加齢により、肌質や体形が変わっていくのは当然のことです。その変化をしなやかに受け入れ、ほかの人にはない自分だけの個性として認識し、唯一無二、かつ成熟したおしゃれへと昇華させていく。そんな大人の女性たちの姿は、世界中の人々に勇気を与えてくれました。

私はこう想像します。彼女たちはおそらく“私基準の美”をしっかりもっていて、そのアップデートを欠かすことがなかったのだろうと。最初にお話しした「美とは、自分で探し、自分で発見し、自分でつくり上げるもの」という価値観をナチュラルに備えていて、実践してきた女性たちなのだろうと。

■“かっこいい”は今の人生のすぐ隣にある

私がイメージするかっこいい大人とは、ヘアもメイクもファッションも完璧にキマっている女性、ではありません。目の前のこと一つひとつに愛情をもって、ていねいに取り組んでいる女性。遠い未来ではなく半歩先を見つめて、小さなアップデートを欠かさない女性です。“かっこいい”とは難しいものではなくて、今の人生のすぐ隣にあるものなのです。そのためにやるべきことがあります。それこそが「日々、整える」こと。これはヘアメイクアップアーティストとして、プロたちの肌に触れてきたから言えることです。

私たちがどんなにかっこよく仕上げようとしても、本人の毎日のケアがなければ、本当の美にたどり着くことはできません。一方、肌や髪、体のセルフケアを怠らずに実践している人は、その積み重ねが自信となって全身に満ちあふれている。だから少し手をかけてあげるだけで、キラキラと輝き始めるのです。

■大人の美しさは経験値からにじみ出るオーラ

若い女性には決して醸し出すことのできない、大人の女性ならではの美しさ。それはこれまで生きてきた経験値からにじみ出るオーラのようなものです。さらにそのオーラは、ポジティブな出来事からのみ引き出されるわけではない、というのも不思議なもの。苦労したこと、ままならなかったこと、もちろん喜ばしいこと、笑顔で満たされたことも、それらすべての実体験が、内側からあふれ出るやさしさやぶれない強さ、柔軟な思考力を備えたしなやかさなど、さまざまな雰囲気となってその人から立ちのぼります。それは人生と一緒で、一人ひとりまったく違うものだからこそ、さらに興味深いのです。

撮影＝奥村康人（NEWS） 87歳にして豊かな毛量を維持する川邉サチコさん。「日に何度もブラッシングし、頭皮の血流をうながします」。 - 撮影＝奥村康人（NEWS）

今、「多様性」という言葉が社会に広がっています。

人はそれぞれありのままで美しい存在であること、またその美をお互いに認め合うこと、そんな価値観が浸透していると感じます。これまでと同じように、画一的な美をみんながめざしていくという流れは薄まっていくでしょう。だからこそ、いかに“私基準の美”をしっかりともち、実践できるかがますます大切になっていく。

好きなもの、嫌いなもの、必要なもの、不必要なもの、すべて自分で決めましょう。それができる人は自分を大切にできるし、上手に歳を重ねることができる人。今や、生涯現役の時代です。本物の美しさを手に入れたいのであれば、それぞれの“私基準の美”を探すことからはじめてほしいのです。

----------

川邉 サチコ（かわべ・さちこ）

トータルビューティークリエーター

1938年、東京生まれ。女子美術大学卒。パリのメイクアップアーティスト、ジャン・デストレのスクールで学ぶ。ディオール、サンローラン、ヴァレンティノをはじめ、イッセイ･ミヤケ、 KANSAIなど国内外の著名デザイナーのコレクションや、海外アーティストのヘアメイクを担当。著書に『カッコよく年をとりなさい グレイヘア・マダムが教える30のセオリー』（ハルメク）、『あの人が着ると、 パーカーがなぜ おしゃれに見えるのか』（主婦と生活社）など多数。

----------

（トータルビューティークリエーター 川邉 サチコ）