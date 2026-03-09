「第１８回ＣＤショップ大賞２０２６」が９日、都内で開催された。

同賞は、２０２４年１２月１日〜２５年１１月３０日に発売された邦楽のアルバム新譜が対象。全国のＣＤショップ店員が投票に参加した。

新人の素晴らしいアルバムに贈られる大賞〈青〉には、５人組ロックバンド「ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ」の「ｋｕｒａｙａｍｉｓａｋａ ｙｏｒｉ ａｉ ｗｏ ｋｏｍｅｔｅ」が輝いた。

ギター＆ボーカルの清水正太郎は、「この世でＣＤのことを一番考えている方々が投票してくださった。そんな方々に選んでいただいてうれしい」とにっこり。

海外進出を見据え「この前、初めて台湾でライブした。言葉というのは、ささいな違いだなと感じるぐらい盛り上がった。今後も海外で、ライブができたら」と意気込んだ。

何回でも聞きたい素晴らしい作品に贈られる大賞〈赤〉には、３人組ロックバンド「Ｈｉ―ＳＴＡＮＤＡＲＤ」の「Ｓｃｒｅａｍｉｎｇ Ｎｅｗｂｏｒｎ Ｂａｂｙ」が輝いた。

３人はビデオ出演し、ギターの横山健は「現場の声というのは特別なものだと思う。すごい光栄です」と笑顔。「ＣＤってなかなか売れる時代じゃないけど、やっぱ夢とか魅力がある」とコメントを寄せた。

また、今年度、過去２作品で大賞を受賞した、星野源と藤井風が殿堂入りした。