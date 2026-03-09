脳の劣化を防ぐには何をすればいいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「人間の脳は運動系、記憶系など180の『脳番地』に分かれているが、AIやスマートフォンに頼る現代人は、記憶系脳番地を使う作業をほとんどやめてしまった。わからないことはすぐスマホで検索する生活を続けていると、人類は記憶力を著しく失ってしまうのではないか危惧している」という――。

■立ち上がった瞬間に何をしようとしたのか忘れる

これは年齢に関係ないのかもしれません。習慣性の物忘れが存在しているのではないか――最近、私はそう考え始めています。

複数のことを同時にやろうとしても、頭のなかでは1つしか保持できません。海馬に2つ以上の情報が同時に入ろうとすると、1つ忘れてしまうのです。

人間の脳は左脳と右脳にわかれており、全体で120ほどの「脳番地」がありますが、たとえば、「立ち上がる」という行為によって運動系脳番地を使った瞬間に、「立ち上がっていた」行為によって運動系脳番地が働いて、それまでやろうとしていた「ハサミを取りに行く」ことを忘れてしまう。

立ち上がって、3歩ほど歩くと、

「あれ？ 何しようとしてたんだっけ？」

とうろたえる。ましな場合でも、

「ホチキス取ろうとしたんだっけ？ ハサミだったかな？」

と頭をひねる。

これは昔もあった現象かもしれませんが、現代人の場合、AIがビッグデータからほしい情報を容易に取り出してくれる状況になっています。パソコンやスマートフォンのように打てば答えが出るもの、ボタンを押せば解決する道具の使いすぎ、依存しすぎが大きな原因ではないでしょうか。

出典＝『脳は右から若返る』 海馬は大脳の下の部分の左右にあり、直径１センチ、長さ５センチくらいのタツノオトシゴのような形をしている。記憶の中心的な役割を果たし、短期記憶を長期記憶に変える働きにも関わる。適切に使えば成長して大きくなる。 - 出典＝『脳は右から若返る』

なぜなら、情報を外部ディスクに入れてしまうと、脳は記憶系脳番地を使わなくてもいいと判断してしまうからです。自分で思い出そうとせず、外部ディスクの記憶を調べることに適応してしまうのです。

■便利な道具が記憶力をダメにする

立ち上がった瞬間に何をするか忘れてしまうのは、記憶の回路が持続的に働かないということです。運動系脳番地と記憶系脳番地が一緒に働くと、どちらかを忘れる。つまり、2つの脳番地が連動するときに記憶系が外れ、忘れやすくなるということです。

現代人は特に、同時に複数の脳番地をうまく働かせることができません。その理由は、手を使って書かなくなったからです。

「昨日会った寺島さんの名前はなんだっけ……カズシゲ？ 『カズ』は『一』だったかな、『和』だったかな」と考えているあいだ、頭のなかではさまざまな漢字やそれとつながるイメージが浮かび続けるわけです。

もちろん、スマホなどで「てらじまかずしげ」と打って「寺島和茂」と変換したほうが早いでしょう。スマホが漢字を集めてくれるほうがラクです。

ところが自分でエンピツ書きしている間は、「寺」「島」「和」「茂」を、脳内の情報から選び出しているわけです。そのとき何が起こっているのでしょう。

「寺島の『寺』は私が生まれた寺泊の『寺』だな、『島』は近隣の中島小学校の『島』か……」「『和』は従妹の和子と同じ字だし、『茂』は、吉田茂と同じ字だな。あ、長嶋茂雄とも同じだ」など、さまざまな記憶が想起されるわけです。

AIやスマートフォンに頼る現代人は、記憶系脳番地を使う作業をほとんどやめてしまいました。昔の人は電話番号や地図などを暗記していました。わからないことはすぐスマホで検索する生活を続けていると、人類は記憶力を著しく失ってしまうのではないかと私は危惧しています。

たとえば、現代では50代、60代が認知症の早発だといわれています。しかし、今の子どもたちのように、生まれたときから便利な外部ディスクを多用しているような人たちは、もっと早く30代、40代で症状が出るかもしれません。使っていない脳番地は劣化しやすく、すぐ老化するからです。

記憶の回路を長く使わないという習慣によって、立ち上がった瞬間に何をするか忘れてしまう――そういったことがクセにならないよう、脳のコンディショニングが必要なのです。

■会話中すぐに言葉が出てこない

「ええと、ほら、あれ。なんだっけ、ほら、あれ」という経験はおありでしょうか。会話中に言葉が出なくなるというのも、記憶の回路が劣化している認知症の症状で見られます。

認知症のように記憶力が病的に落ちているのと、習慣的に使わないために落ちているのとでは違いますが、現象としては同じようなあらわれ方をします。

本当に病的なものならさらに進行しますが、習慣的に使えていないのであれば、脳コンディショニングすることで回復できます。

会話中に言葉がすぐに出ず、つかえてしまうというのは「現象」です。その裏にある原因は、相手の言っていることが理解できなくなっているからです。

言葉は、理解系で十分理解したうえで、記憶系から情報を引っ張ってきて伝達系を経由し、運動系の口を動かしてしゃべるというメカニズムです。とっさに言葉が出ないということは、これらの脳番地のいずれかが劣化しています。

最近の情報機器は、ボタンを押せば解決するため、何も考えなくても事が運びます。しかし、使う脳番地を限定していく行為でもあります。

使っていない脳番地を強化しなければ、脳がどんどんゆがんだり、クセが強くなって劣化してしまうのです。

■中年以降に複数のことを並行してできない

若いときは並行してさまざまな仕事ができたのに、中年以降から1つのことしかできなくなってしまった――。そうお嘆きの方もいるのではないでしょうか。

いつも同じ脳番地ばかり使っていることが最大の原因です。

長年、1つの脳番地だけを使い続ける、つまり特定のことばかりに専門化すると、物事を並行してできなくなります。

自分が毎日やっていることはすぐできますが、やっていないことは並行してやりづらくなってくるのです。家と会社の往復のみ、それも家には寝に帰っているだけのような会社員は、料理しながらゴミ出しの準備、子どもの宿題を見ながら洗濯物を取り入れるなど、複数のことを同時にやることがとても苦手です。

■疲れていると集中力がなくなる理由

現代人は思考系脳番地をよく使います。

しかし、「過ぎたるは、及ばざるがごとし」です。思考系をよく使う人は、使いすぎによって、次第に働きが弱くなることがあります。

複数のことを並行してやるというのは、思考系脳番地にかなりの集中力を要します。非常に疲れている場合などはほとんど不可能です。

加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）

読者の方にも経験があるかもしれません。会社から疲れて帰ってきたのに、家族から相談事をもちかけられる。そんなときに出てくる言葉は、

「お願い、あとにして。今は疲れているから」

ではないでしょうか。

それは、「もう思考系脳番地を使いたくないほど疲れている」ということなのではないでしょうか。つまり、集中力がなくなっているわけです。

そんなことはおそらく意識していないでしょうが、「集中力がない＝思考系脳番地が働かない」ということです。

言葉にすれば、「今は休むことに集中させてください。明日、思考系脳番地が元気になったら話を聞きます」

です。ですから、

「その話は明日にして」

というのは、言われたほうにしてみれば、

「話も聞いてくれない」

と理不尽に感じるかもしれませんが、疲れた脳にとっては理にかなった言葉なのです。

自分がやりたくないこと、できなくなったことは、疲れている脳の状態を反映した結果でもあるのです。

「複数のことが並行してできなくなった」という自覚は、脳を休ませたり、使っていない脳番地を使ってみたりするなど、脳コンディショニングをしたほうがいいというサインといえるでしょう。

使っている脳番地は休ませ、使っていない脳番地を使うことこそが脳コンディショニングの基本です。

