¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡¸µÆ±Î½¡¦¿ûÌîÃÒÇ·¤Î²÷Åê¤Ë¡¡¡ÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿ûÌî¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£¹Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£Îý½¬¸å¡¢Á°Æü£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¸µÆ±Î½¡¦¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡á¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï£µ£°£³Æü¤Ö¤ê¤Ë¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¤ËÅÐÈÄ¡££´²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£½é²ó¤Ï»°ÎÝ¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ÎäÀÅ¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢£µ£°µå¤òÅê¤²¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½£¶Ç¯´Ö¤È¤â¤Ëµð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¸Í¶¿¤Ï¡¢¡ÖÅ·Í÷»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿ûÌî¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È£¶£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¸µÆ±Î½¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£²£°£²£³Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á°²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÎÏÅê¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£°¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦½Å°µ¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¡£ÀèÇÚ¡¦¿ûÌî¤ÎÍ¦»Ñ¤ËÂ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£