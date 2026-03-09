【フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲（再生産）】 3月12日11時より順次予約開始 6月 発売予定 価格：7,480円

コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲」の再生産分を3月12日11時より予約受付を開始する。発売は6月を予定し、価格は7,480円。

本商品は稲田航氏デザインによるフレームアームズ「輝鎚・甲」を、どぅーゆー氏が美少女化したキット。フレームアームズ「輝鎚」の重装甲をイメージしたアーマーとむっちりプロポーションで立体化されている。

顔パーツは「通常顔」「ざーこ笑顔」「おりゃー顔」の3種が付属し、前腕部と腰部アーマーに補助ユニットのサブ・アームを設置。脚部に高速移動用のローラーユニット、腰部にブースター2基を擁する大型スカートアーマーを装備している。

幾重にも重ねられた大型シールドは、一つ一つが着脱することができる。

