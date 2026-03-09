「フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲」の再生産が決定。3月12日より予約開始
【フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲（再生産）】 3月12日11時より順次予約開始 6月 発売予定 価格：7,480円
3月12日11時より順次予約開始
コトブキヤは、プラモデル「フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲」の再生産分を3月12日11時より予約受付を開始する。発売は6月を予定し、価格は7,480円。
本商品は稲田航氏デザインによるフレームアームズ「輝鎚・甲」を、どぅーゆー氏が美少女化したキット。フレームアームズ「輝鎚」の重装甲をイメージしたアーマーとむっちりプロポーションで立体化されている。
顔パーツは「通常顔」「ざーこ笑顔」「おりゃー顔」の3種が付属し、前腕部と腰部アーマーに補助ユニットのサブ・アームを設置。脚部に高速移動用のローラーユニット、腰部にブースター2基を擁する大型スカートアーマーを装備している。
幾重にも重ねられた大型シールドは、一つ一つが着脱することができる。
【ご好評につき再生産決定！】- コトブキヤ_プラモデル総合 (@kotobukiya_p) March 9, 2026
「フレームアームズ･ガール 輝鎚・甲」再生産のご予約を、2026年3月12日(木)11時より開始します！
6月発売予定になります。
※壽屋直営店以外の取り扱い店舗様は、以降順次予約開始です。https://t.co/YHlZX55aFD#FAガール #コトブキヤ
