第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」#111

トキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子の名前が、「勘太」に決まる。ヘブンの親バカっぷりはすさまじく、毎日、家族に勘太のかわいいところを聞くほど。

【朝ドラ「ばけばけ」ウラの見所】これこれ！ 語学は“恋愛トーク”が一番でしょう。おトキはさっぱりのようだけど…

そんな中、トキとヘブンは正式に結婚し、勘太と3人で家族になるため籍を入れることに。イギリス人と日本人、同じ籍に入れるにはどちらかが国籍を変えるしかない。トキがイギリス人？ ヘブンが日本人に？ 2人はどちらの国籍を選ぶのか。

【本日のツボ】

担当と上司のミニコント

息子の名前の「勘太」。“レフカダ”の“カダ”をとったというのは、いまいちよくわかりませんが、勘右衛門（小日向文世）の“勘”をつけたのは、「カゾク ダイジ」なヘブンならではという感じがします。

イギリス人と日本人が同じ戸籍に入ることができるのか、という問題を役所に訊きにいったものの、担当者と上司のミニコントで終了。どうしましょう…と思いましたが、そのあとちゃんと自宅に訪ねてきて教えてくれるというフォローがあったのはなによりでした。

おトキがイギリス人になるか、ヘブンが日本人になるか。イギリス人になれば財産をびた一文受け継ぐことはできず、日本人になれば外国に行くのは難しくなる。なんとも悩ましい問題です。

激ヤセ錦織さん

理想の夫婦に見えたロバート（ジョー・トレメイン）ラン（蓮佛美沙子）ですが、なにやら様子がおかしく…。ロバートのドライな考え方は、当時の外国人としては当たり前で、ランもそういうものと割り切っていたのでしょう。

ですがヘブンとおトキ夫婦に触発されて、抑えていた感情が爆発したのかもしれません。「物書きとしての私は…死んだ」とイライザに手紙を送り、「ワタシ ニホンジ ナリマス」と家族のためにヘブンは決意しました。

ちょうどその頃、久々に登場した錦織（吉沢亮）は、咳をし血を吐いていました。その錦織のあまりの激やせぶりに日本中に激震が走ったことでしょう。13キロも減量したという俳優・吉沢亮の凄まじい役者魂に「あさイチ」の3人もビックリ。

明日の「あさイチ」もビックリです。ゲストは円井わんと濱正梧ということで、これはおサワと庄田が結ばれたということでしょうか。刮目しましょう。