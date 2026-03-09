ポータルアクスルを組んだ特別なグレナディア

しばらく前に、グレナディアを提供するイネオス社を取材した時のこと。拳銃と無線機を携え、デザートブーツを履いた特殊部隊らしき人物が、同行したいと申し出てきた。筋肉はムキムキ。最初は、筆者を怪しんだ警備部門のスタッフかと思った。

【画像】まるで特殊部隊 トライアルマスター・レテック 走破性自慢なオフローダー ウニモグも 全179枚

彼らは、フランスのテロ対策部隊だった。武装車両の選定で同社を訪れ、視察も兼ねて、筆者と一緒に工場を回ることにしたらしい。物々しい装備は、いつでも緊急出動できるよう、勤務中は携えているという。



イネオス・グレナディア・トライアルマスター・レテック（欧州仕様）

今回、筆者がやって来たのは、ドイツ・ミュンヘンから1時間ほど離れた採石場。目の前には、リフトアップされワイドなタイヤを履いた、グレナディアが停まっている。標準仕様でもゴツいオフローダーだが、まるで先日の特殊部隊の様に勇ましい。

その名も、グレナディア・トライアルマスター・レテック。メルセデス・ベンツ Gクラスへ、ポータルアクスルを供給するレテック社が、チューニングした特別な1台だ。

ぬかるんだ場所などで効果を生む最低地上高

ポータルアクスルとは、ウニモグも採用するメカニズム。本気度の高い四輪駆動モデルで一般的なリジッドアクスルの場合、スプリングを伸ばしてボディを持ち上げても、ドライブシャフト自体は左右に真っ直ぐ伸び、最低地上高はタイヤの直径に依存する。

ドライブシャフトとホイールハブの間にギアを噛ませ、アクスルより下にホイールを取り付けられるようにしたのが、レテック社が得意とするポータルアクスル。デフの位置が変わり、最低地上高を高められる。ぬかるんだ場所などで、特に効果を発揮する。



イネオス・グレナディア・トライアルマスター・レテック（欧州仕様）

同社を率いる、アンドレアス・レナーツ氏が説明する。「ボディへの改造は、許されていません。悪路性能を最大限に高めたクルマを作るため、弊社が持つ技術のすべてを投入しました」。チューニング部品は、どれもボルトオンで実装できるという。

内蔵の減速ギアで走行速度は変わらない

かくして、グレナディアの最低地上高は186mm高められ、トレッドは150mm広がった。そこへ組まれる18インチ・ホイールには、外径37インチのBFグッドリッチKM3マッドテレーン・タイヤが巻かれる。全幅は210mm増しの、2146mmある。

タイヤの外周はだいぶ伸びているが、ポータルアクスルには減速ギアが内蔵され、最終的な走行速度は変わらないのがミソ。変化すると、電子制御システムも調整し直す必要があり、ナンバー登録の再認証も必要になり、対応コストは膨大になる。



イネオス・グレナディア・トライアルマスター・レテック（欧州仕様）

トライアルマスター・レテックの場合、ABSやスタビリティ・コントロール、ヒルディセント・コントロールなどのシステムは、標準のまま。もちろん、スピードメーターの表示も正確だ。

9割のユーザーは標準サスでも不満なし、でも

イネオスは、ガソリンエンジンかディーゼルエンジンか、ワゴンかピックアップトラックか、ウインチの有無などに合わせて、7種類のサスペンション・スプリングとダンパーを用意している。このトライアルマスター・レテックでも、同様の選択はできる。

「標準のサスペンションでも不満はありません。9割のお客様にとって、性能は充分なはずです。かなり過酷なコンディションへ持ち込んでも」。イネオス社COO、ハンス・ペーター・ペスラー氏は、こう説明している。



イネオス・グレナディア・トライアルマスター・レテック（欧州仕様）

アウトドアな趣味を楽しむような乗り方なら、その中から選べば問題ないだろう。しかし、数100Lの水と専門機材を積んで、荒野を走るドイツの山岳消防隊・救助隊の場合は、もっと強固な足回りが必要になってくる。

減衰力を調整できるKW社製ダンパーや、エアスプリングを内側に組んだコイルスプリングなどのメニューを、レテック社は用意している。外部クーラー付きのダンパーも。

この続きは、グレナディア・トライアルマスター・レテック（2）にて。