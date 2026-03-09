昨年デビュー１０周年を迎えた歌手の松阪ゆうきが９日、１０ｔｈシングル「桜の花の木の下で」（１１日発売）の発表会を、東京・越中島と台場を往復する屋形船で行った。

屋形船は初体験という松阪は同曲やカップリングの「ただそれだけのこと」、加山雄三のカバー「海 その愛」などを情感たっぷりに歌い上げ、約５０人のファンを酔いしれさせた。「明後日の発売に向けての弾みが付けられたかな。楽しかった」と手応えを得たようで「たくさんの桜の花を満開に咲かせられるように頑張って歌っていきたい」と意気込んだ。

作詞作曲を担当した歌手の美樹克彦も駆けつけ、「桜の花の木の下で」は亡くなった友人を笑顔で送ったその妻の思い出からインスピレーションを得たことを説明。松阪は「大人なラブソングなのかな」と解釈した。

東日本大震災からちょうど１５年の節目にリリースされることもあり、「大切な人を思う気持ちは、いろんなところで感じることがあるかなと思う。姿形は存在しなくても常に思い続ける愛を感じながら、寄り添える曲になるといいなと思います」と神妙に語った。

また、今年の目標として、同曲を得たことでアコースティックコンサートを行うこと、夢であるサントリーホールでのオーケストラとのコンサートに近づくこと、紅白歌合戦出場をかなえることを掲げていた。