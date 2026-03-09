小泉進次郎、やす子に感謝伝える 「ありがとうございます！」
小泉進次郎防衛大臣が9日、自身のXを更新。自衛隊出身のお笑い芸人・やす子（27）に感謝を伝えた。
【写真】なかなかないやり取り！やす子に感謝伝える小泉進次郎
やす子は8日、自身のXで「3月9日月曜日の #ヒルナンデス は 予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデス」と、迷彩服の写真とともに投稿した。これに小泉氏が反応した。
小泉氏は「予備自衛官としての御協力、ありがとうございます。現在開会中の国会で防衛省は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官としての招集に応じやすい環境を整備するための法案提出を検討しているところです」とつづった。
続けて「やす子さんを含め民間企業等で働きながら予備自衛官になってくださっている皆さんが参加しやすい環境整備も進めていきます。ありがとうございます！」と感謝した。
