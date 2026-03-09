日曜市の一角に「スナック雑談」 人生後半戦の憩いの場【徳島】
徳島市で毎週開かれている日曜市。
その一角に、人と人とをつなぐコミュニティスペースがあります。
その名も「スナック雑談」、一体どんなコミュニティなのか取材しました。
徳島市の「徳島びっくり日曜市」。
約30年もの間、欠かさず開催され、毎週多くの人でにぎわう、徳島を代表するイベントです。
そんなイベントの一角に、誰でも利用でき、くつろげるコミュニティスペースがあります。
終活にむけたセミナーなどを開くNPO法人「ALIVE LAB」の理事長・岡 正伸さんが、葬儀に関わる仕事をする中で感じた社会課題を解決するために3年前に立ち上げました。
（NPO法人「ALIVE LAB」・岡正伸 理事長）
「自宅で亡くなってしまって1か月、2か月発見されないような状況の葬式に携わった時に」
「日頃からどこかのコミュニティに所属していると、もしもの時も早く発見できるのではないか（と思った）」
「ここに毎週来てくれているという繋がりがあれば、孤立死や孤独死をなくせるのではないかなと思って始めたのがきっかけ」
岡さんの思いに賛同したメンバー4人と始めた「スナック雑談」は、立ち上げ以降、延べ2000人が来店しています。
開催場所として、日曜市を選んだ理由は…？
（NPO法人「ALIVE LAB」・岡正伸 理事長）
「オープンスペースなのでフラッと立ち寄りやすいのがひとつと、たくさんお店が出ているので、お買い物ついでに寄れるし」
「朝早くからやっているので、朝ここに来てちょっと話して一日のスケジュール、日常に戻っていく」
「非日常の止まり木みたいな感じのイメージ」
スナックのように気軽に立ち寄って、他愛もない会話をできる場所になればと名付けられた「スナック雑談」。
営業時間は午前8時から2時間。
集う人は、年齢も職種も住む場所もバラバラ。
常連の人もいれば、初参加の人もいます。
（NPO法人「ALIVE LAB」・岡正伸 理事長）
「毎週やっていると顔なじみにもなるし、ちょっとしんどいなと思っても、次の週に顔を見に行こうかなという感じで来てくれて」
「集まってきた人たち同士でまた友だちになって、繋がりができていくというのがすごいいいなと思って続けている」
（NPO法人「ALIVE LAB」・岡正伸 理事長）
「ありがとう、まあまあ座り。庭になっているやつ？」
（参加者）
「あー、寒いな」
（NPO法人「ALIVE LAB」・岡正伸 理事長）
「寒い、今日寒い」
（参加者）
「生成AI使っていますか？」
「生成AI使ってないね」
「生成AIに対しても、いつもありがとうございますって送るん？」
「Chat GPTが自分に甘すぎると思う、褒められ過ぎたら疑う」
この日は、人が入れ替わりながら、常連を中心に40歳以上の男女が机を囲んで、和気あいあいとした雰囲気で楽しそうに話していました。
話の内容は、生成AIやテレビ番組、最近行った旅行の話など、何気ない会話。
そんな会話の中からも、新たな繋がりが生まれてくることもあるそうです。
（参加者・40代）
「まだ数回なんですけど、来させてもらっている」
「新しい話を聞いて、インプットできたりアウトプットしたりできるコミュニケーションの場、すごく大好き」
（参加者・50代）
「小さいお子さんから高齢の人まで、予期せぬ出会いがあって楽しい」
「その中でちょっとずつ触れ合っていくのが、すごく大事だと思うのであちこちにできたらいいなと思う」
この日、スナック雑談に訪れていた常連の一人、徳島市の蟻馬治さん89歳です。
毎週、スナック雑談に行くことが楽しみと言います。
（記者）
「実際来てどうですか？」
（蟻馬治さん・89歳）
「おもしろい。人生では先輩だけど、みんなからいい話を聞かせてもらうから勉強になる」
（記者）
「来週も再来週も？」
（蟻馬治さん・89歳）
「来ます」
岡さんは、この「スナック雑談」を通して、人生を楽しく過ごすひとつのきっかけになればと話します。
（NPO法人「ALIVE LAB」・岡正伸 理事長）
「一人じゃないということを気付いてほしい。前向きに生きていってもらえたら」
「助けてと言えたり、みんなの役に立ちたいとか、遠慮なく声を掛け合えるような仲間作りができたらいいなと思う」
雑談から生まれる新たな出会いと、人とのつながり。
老若男女問わず集まる「スナック雑談」には、この日もたくさんの笑顔が溢れていました。