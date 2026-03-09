「全部失いました」濁流が街をのみ込む　泥だらけで荷物運び出し　大規模な地滑りも…ペルーとケニアで洪水被害

南米のペルー南部で、大雨による洪水が発生。泥だらけになりながら家の荷物を運び出す住民の姿が見られた。

1週間ほど前には、北部で大規模な地滑りも発生している。

また、東アフリカのケニアでも洪水が発生。これまでに25人が死亡したという。

住民「全部失いました」

川が氾濫し、あふれ出した濁流が町をのみ込んだ。

建物の間を通る道は、川のようになっている。

南米のペルー南部で6日、降り続いた大雨によって洪水が発生。

住民らは、泥だらけになりながら家の荷物を運び出していた。

被害は駐車場にも及び、車はタイヤの高さまで泥に沈んでいた。

映像では、濁流によって、巨大な石がいくつも流されてきているのも確認できる。

この洪水発生の1週間ほど前には、ペルー北部で激しい雨による大規模な地滑りが発生。

これは、カメラが捉えた地滑り発生の瞬間。

ペルー各地で起きた災害…南部での洪水被害に遭った住民は、涙ながらに こう訴えた。

住民女性：

全部失いました、家の状態を見てください。

ーーどうやって助かったのですか？

泥が迫ってきて、2階から、はい出ました。寝ていた母を2階に連れて行きましたが、持ち物は何も持ち出せませんでした。

被災地では、陸軍の救助隊などによる復旧作業が進められている。

数頭のゾウが水の中を…

大雨による洪水は、東アフリカのケニアでも発生。

6日、首都ナイロビの街に濁流が押し寄せた。

AP通信によると、ナイロビでは、これまでに25人が死亡したという。

これはケニア南西部にある、マサイマラ国立保護区の様子。

あたり一面が水に沈んでいる。

上空の映像では、数頭のゾウが水の中を進んでいく様子も確認できる。

多くの観光客やスタッフは、事前に避難。

しかし、一部の人々は取り残され、屋根の上でヘリコプターによる救助を待っていた。

ケニアの気象当局によると、現地では、9日の夜まで激しい雨が予想されている。

（「イット！」 3月9日放送より）