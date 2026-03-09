「全部失いました」濁流が街をのみ込む 泥だらけで荷物運び出し 大規模な地滑りも…ペルーとケニアで洪水被害
南米のペルー南部で、大雨による洪水が発生。泥だらけになりながら家の荷物を運び出す住民の姿が見られた。
1週間ほど前には、北部で大規模な地滑りも発生している。
また、東アフリカのケニアでも洪水が発生。これまでに25人が死亡したという。
住民「全部失いました」
川が氾濫し、あふれ出した濁流が町をのみ込んだ。
建物の間を通る道は、川のようになっている。
南米のペルー南部で6日、降り続いた大雨によって洪水が発生。
住民らは、泥だらけになりながら家の荷物を運び出していた。
被害は駐車場にも及び、車はタイヤの高さまで泥に沈んでいた。
映像では、濁流によって、巨大な石がいくつも流されてきているのも確認できる。
この洪水発生の1週間ほど前には、ペルー北部で激しい雨による大規模な地滑りが発生。
これは、カメラが捉えた地滑り発生の瞬間。
ペルー各地で起きた災害…南部での洪水被害に遭った住民は、涙ながらに こう訴えた。
住民女性：
全部失いました、家の状態を見てください。
ーーどうやって助かったのですか？
泥が迫ってきて、2階から、はい出ました。寝ていた母を2階に連れて行きましたが、持ち物は何も持ち出せませんでした。
被災地では、陸軍の救助隊などによる復旧作業が進められている。
数頭のゾウが水の中を…
大雨による洪水は、東アフリカのケニアでも発生。
6日、首都ナイロビの街に濁流が押し寄せた。
AP通信によると、ナイロビでは、これまでに25人が死亡したという。
これはケニア南西部にある、マサイマラ国立保護区の様子。
あたり一面が水に沈んでいる。
上空の映像では、数頭のゾウが水の中を進んでいく様子も確認できる。
多くの観光客やスタッフは、事前に避難。
しかし、一部の人々は取り残され、屋根の上でヘリコプターによる救助を待っていた。
ケニアの気象当局によると、現地では、9日の夜まで激しい雨が予想されている。
（「イット！」 3月9日放送より）