災害発生時に避難所などの運営に積極的に携わってもらおうと、男鹿市は防災リーダーの育成を行っています。

今年度は中学校でも講習会を開いていて、68人の中学生が防災リーダーの認定を受けました。

男鹿市は地域の防災力を高めようと2011年度から「防災リーダー」の育成に取り組んでいて、これまで1,300人余りが認定されています。

今年度は初めて中学生を対象に講座を開いていて、男鹿東中学校の2年生が受講しました。

防災リーダーに認定されるための講習は全部で2回。

2回目となる9日は、はじめに毎年のように繰り返される大雨などの気象災害について学びました。

その後、生徒たちが挑戦したのは、避難所運営を疑似体験できるカードゲームです。

市の指定避難所にもなっている中学校の体育館に、支援が必要な人が過ごすスペースや、受付などをどう配置すると効率的なのか考えました。

講師
「学校からテレビ1台提供します。どこに置くか考えてください」
生徒
「え～それこそステージじゃない？」
生徒
「2歳の子いるってどうする？」
生徒
「でもさあ、2歳の子泣いてさあ、うるさいってストレスになったりするとそれもあんま良くないと思うから…」

災害が起きた時にどう行動するか、避難所の運営で大事なことは何か。

約1時間、ゲームを通し学びました。

生徒
「(避難所運営)ゲームでは、それぞれの人の事情とかを把握してからそれに適した場所を見つけるのがとても難しかったです」

生徒
「地震のことについて考えたことはあっても、そのあとについてはあまり考えたことがなかったので、本当に起こった時にどう動くのかが良く分かりました」「防災リーダーは自分から動かなければならない立場なので自分が出来ることをしていきたいと思いました」

2回の講座を修了し、新たに2年生68人が防災リーダーに認定されました。

いざ災害が起きた時に自ら考え、行動できる人材が着々と育っています。


