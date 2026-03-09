飛ばし屋・山路晶が開幕戦で277ヤード！ 新ヘッド×新シャフトは「とにかく音が良くて、振りやすい」
今年も各社から新製品が発表される中、国内女子ツアーがついに開幕。女子プロは一体どういった基準でギアを選び、どのような感想を持ったのか。今回は、フジクラの新モデル『26 VENTUS TR BLUE』を使用していた山路晶を直撃した。
【写真】感覚重視の山路晶が選んだ難しそうな小ぶりヘッドたち
今大会予選落ちに終わってしまった山路だが、初日の18番ホールでは277ヤード、2日間平均255.75ヤードという飛ばしっぷりを披露。昨年までは『Qi35』のコアモデルを使用していた中、今年からは『Qi4D LS』にスイッチ。決め手は何だったのか？「打感ですね。最初はコアモデル（『Qi4D』）だったんですけど、『LS』を打ってみたら打感というか、音が良くて替えました。もともと小ぶりなヘッドが好きなのもあると思います」そんなお気に入りのヘッドに組み合わせたのが、フジクラの最新モデル『26 VENTUS TR BLUE』だ。どんな振り心地なのかを聞いてみた。「（説明するのが）ムズっ！ どこかの数字が良くなったから替えたわけではなくって、本当に自分の感覚だけ。とにかく振りやすかったから替えました」これについてテーラーメイドのツアー担当は「重量がちょうど良かったのかなと。このシャフトの表記は『5S』ですが、実際の重量は61g。昨シーズン使っていた『ツアーAD VF 6S』よりも少し軽くなり、振りやすくなってハマったのだと思います」と補足する。弾道計測器が進化し、ギアを選ぶときに当たり前のように数字を意識する人が増えたが、山路のように“自分の感覚”を重視して選ぶことを忘れてはならないのだろう。◇ ◇ ◇最新ドライバーはどう選ぶべき？ 関連記事「高MOIだからってやさしいとは限らない！ 最新ドライバーは自分の“フェース開閉”のクセで選ぶべし」で自分に合ったモデルを見つけよう
