緊迫する中東情勢、東海地方の企業へも影響が出ています。岐阜県安八町にある、創業57年の糸メーカー「浅野撚糸」。

【写真を見る】吸水力抜群の“大ヒットタオル”を中東に売り込もうとしていた矢先に…岐阜の糸メーカーが計画見送る 原油価格高騰で消費傾向が冷え込めば ｢国内の販売にも響いてくる」

2本の性質の異なる糸をより合わせて、5年をかけて開発したという特殊な糸。この糸で作りあげたのが…

（浅野撚糸 浅野雅己社長）

「うちの看板タオル。ふわふわでよく（水を）吸うので、バスタオルだけどサイズが小さい」

圧倒的な吸水力で主婦層を中心に大ヒット

ふんわりとした肌触りと優れた吸水性は評判を呼び、主婦層を中心に大ヒットを続ける「エアーかおる」。





円安で海外での売り上げが好調に

一般的なタオルと比べても、圧倒的な吸水力を誇ります。

発売した2007年から累計2000万枚以上を売り上げていますが、いま、力を入れているのが独自開発した糸やタオルの輸出です。



（浅野社長）

「輸出に力を入れて、もう一度、日本の繊維産業の自信を取り返したい」

海外での売り上げは、2年前には全体の1割にも満たなかったのが、今年は4割ほどに伸びました。品質の良さに加え、円安も追い風になっています。



（浅野社長）

「最初は資材が高くなったり、綿が全部輸入なので高くなったりして利益が圧迫された。これから先、円安はものすごく輸出に有利。適正な値段で輸出ができるということで、会社経営にとっては輸出は大きな利益の要」

中東情勢の緊迫化で中東への進出見送りに

現在は、ポルトガルやベトナムなどを中心に輸出していますが、次なるターゲットは中東だと目論んでいました。しかし、浅野社長がサウジアラビアやアラブ首長国連邦への売り込みを強化しようとしていた矢先、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まりました。

（浅野社長）

「われわれ非常に楽しみにしていた。（市場が）大きくなるなということで、大手商社にも間に入ってもらっていたが、一旦ストップ」



オイルマネーで潤う中東の富裕層向けに、「エアーかおる」の約2倍の価格帯のタオルで攻勢をかける計画でした。しかし、中東情勢が緊迫したことで本格的な進出は一旦見送りに。

原油価格高騰は｢国内販売にも響いてくる」

ホルムズ海峡の封鎖で、原油価格の高騰も懸念され、糸のコストアップも避けられなくなるのでは？と顔を曇らせます。

（浅野社長）

Q.原油価格はいろんなところに響いてくる？

「それで消費傾向が冷めてくると、国内でもタオルの販売に響いてくるので良くない。やっぱり平和が一番いい」