Åìµþ±ß¡¢158±ßÂæÁ°È¾
¡¡½µÌÀ¤±9Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á158±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ93Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á158±ß45¡Á47Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï26Á¬±ß°Â¥æ¡¼¥í¹â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á183±ß22¡Á26Á¬¡£
¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤«¤é¡ÖÍ»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡×¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÂçÈ¾¤òÍ¢Æþ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎËÇ°×ÀÖ»ú¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â±ßÇä¤ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ËÈ¿ÊÆ»ÑÀª¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐÎ©·ã²½¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£