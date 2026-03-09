■これまでのあらすじ

美月は、自分に都合よく佳乃が動いてくれることを願って、捏造したメッセージを周囲のママ友に送っていたことが明らかに。それとは別に美月の父には、佳乃の夫から仕事を紹介してもらえると話し、さらなるお金を要求していたらしい。嘘の拡散に利用されたことを知ったママ友たちは美月に怒りの矛先を向けて帰っていく。だけど美月の父はいまだ状況が飲み込めないようで…。

【佳乃sideSTORY】

さっきまで私を責めていた人たちが、手のひらを返したように美月さんを叩いていました。嘘か本当かも確かめもせず、一方的の意見だけを信じて、あたかも自分たちは正義の味方であるとして叩いていた人たち。それによって誰かが傷ついていることに気づきもしない人たちの、なんて多いこと…。美月さんは私の悪いを噂を流して何がしたかったんでしょうか？私が孤立すれば、また美月さんと仲良くなると思ったのでしょうか？親同士のもめごとが子どもたちにどんな影響が及ほすのか、そのことが私には一番理解できませんでした。私にできることは、まずは自分の子どもを大切にすること。そして誰かに振り回されない自分を作り上げていかなければいけないとあらためて思いました。アプリ限定で特別編を公開中！嘘を重ねて自滅した美月のその後とは―父親には怒られ、クラスのママたちからも真相を問い合わせる連絡が…。佳乃さんと同じように幸せになりたかっただけなのに、どうして…。そしてついに子どもまで巻き込まれることに！娘の結衣は？ 美月はどうなってしまうの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:ふゆ(ウーマンエキサイト編集部)