ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺が稼いだ金を自由に使って何が悪いの？」共働きを理由に金遣いが… 「俺が稼いだ金を自由に使って何が悪いの？」共働きを理由に金遣いが荒い夫…生活費３万しか貰ってませんけど？ 「俺が稼いだ金を自由に使って何が悪いの？」共働きを理由に金遣いが荒い夫…生活費３万しか貰ってませんけど？ 2026年3月9日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 『生活費？ 母さんに貰えばいいじゃん』。一家の主だと思っていた夫の正体は、金銭感覚も自立心も皆無な『大きな子ども』でした。家計が苦しいのに自分の趣味には散財し、注意すればすぐに義母がしゃしゃり出てきてお小遣いを与え甘やかす異常さ…。大切な我が子のために新たな未来を切り拓くには、この先どうしたらいいのでしょうか…？＞＞ 【まんが】子どもな夫と甘やかし義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】子どもな夫と甘やかし義母 ママ友ネットワーク恐るべし、妻に全てバレていた…【離婚後同居 Vol.29】 「私は悪くない」手のひらを返した正義の人は被害者…!? 嘘を重ねた女の末路【優しさを食い尽くすママ友 第9話】