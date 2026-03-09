『生活費？ 母さんに貰えばいいじゃん』。一家の主だと思っていた夫の正体は、金銭感覚も自立心も皆無な『大きな子ども』でした。

家計が苦しいのに自分の趣味には散財し、注意すればすぐに義母がしゃしゃり出てきてお小遣いを与え甘やかす異常さ…。

大切な我が子のために新たな未来を切り拓くには、この先どうしたらいいのでしょうか…？

＞＞ 【まんが】子どもな夫と甘やかし義母

