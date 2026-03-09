【大衆酒場きたぎん】ザンギがサンキュー価格390円に！1周年記念祭で4日間だけお得に食べられるよ《3月9日スタート》
Brand Bank Companyが運営する「大衆酒場 きたぎん」では、2026年3月9日・18日・19日・29日に「きたぎん☆トーキョー1周年サンキュー祭」を開催します。
自慢のザンギを特別価格で
3月9日・18日・19日・29日の4日間限定で、「大衆酒場きたぎん☆トーキョー」のオープン1周年を記念したキャンペーンを開催。人気メニューのザンギが"サンキュー価格"の390円で提供されます。
ザンギとは北海道の定番料理で、外はカリッと香ばしく、中はジューシーな味わいが特徴の鶏の唐揚げです。
きたぎんでは、店舗ごとに個性のあるザンギメニューが展開されています。店舗ごとにどのメニューがお得になるかは要チェックです。
・鶏ザンギ（並盛）／大衆酒場きたぎん新宿・大衆酒場きたぎん☆トーキョー
通常価格590円のところ、特別価格の390円に。
対象店舗は、大衆酒場きたぎん新宿・大衆酒場きたぎん☆トーキョーです。
また、きたぎん☆トーキョー店は日曜定休のため、29日の開催は翌日30日に振替となります。
・大きめなもも肉１枚ザンギ／道産酒場きたぎん！
通常価格730円のところ、特別価格の390円に。
対象店舗は、有楽町にある道産酒場きたぎん！です。
・きたぎん鶏唐（1ピース）／大衆酒場きたぎん祖師ヶ谷大蔵
通常価格550円のところ、特別価格の390円に。
対象店舗は、大衆酒場きたぎん祖師ヶ谷大蔵です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部