【大衆酒場きたぎん】ザンギがサンキュー価格390円に！1周年記念祭で4日間だけお得に食べられるよ《3月9日スタート》

Brand Bank Companyが運営する「大衆酒場 きたぎん」では、2026年3月9日・18日・19日・29日に「きたぎん☆トーキョー1周年サンキュー祭」を開催します。

自慢のザンギを特別価格で

3月9日・18日・19日・29日の4日間限定で、「大衆酒場きたぎん☆トーキョー」のオープン1周年を記念したキャンペーンを開催。人気メニューのザンギが"サンキュー価格"の390円で提供されます。

ザンギとは北海道の定番料理で、外はカリッと香ばしく、中はジューシーな味わいが特徴の鶏の唐揚げです。

きたぎんでは、店舗ごとに個性のあるザンギメニューが展開されています。店舗ごとにどのメニューがお得になるかは要チェックです。

・鶏ザンギ（並盛）／大衆酒場きたぎん新宿・大衆酒場きたぎん☆トーキョー

通常価格590円のところ、特別価格の390円に。

対象店舗は、大衆酒場きたぎん新宿・大衆酒場きたぎん☆トーキョーです。

また、きたぎん☆トーキョー店は日曜定休のため、29日の開催は翌日30日に振替となります。

・大きめなもも肉１枚ザンギ／道産酒場きたぎん！

通常価格730円のところ、特別価格の390円に。

対象店舗は、有楽町にある道産酒場きたぎん！です。

・きたぎん鶏唐（1ピース）／大衆酒場きたぎん祖師ヶ谷大蔵

通常価格550円のところ、特別価格の390円に。

対象店舗は、大衆酒場きたぎん祖師ヶ谷大蔵です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部