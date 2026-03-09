NEWS・加藤シゲアキがファシリテーター、『S-POP LIVE』のTELASA独占生配信が決定！

NEWS・加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（エスポップライブ）。

当日のライブの模様をTELASAにて独占生配信することが決定した。

後日、1週間限定でアーカイブ配信も。会場に来た人も本公演を何度でもたっぷりと楽しむことができる。

さらに今回、ファシリテーター・加藤シゲアキ×ぜったくんのオリジナルインタビューやバックヤード風景などを含んだ、貴重なビハインド映像も配信されることが決定。

“ここでしか見られない”TELASAオリジナルコンテンツに注目だ。

◆出演アーティスト（五十音順）

▼2026年3月21日（土）ラインナップ

ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）

出演アーティスト：S.A.R.／ぜったくん／tonun／藤井隆

▼2026年3月22日（日）ラインナップ

ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）

出演アーティスト：ぜったくん／DURDN／First Love is Never Returned／Helsinki Lambda Club