NEWS・加藤シゲアキがファシリテーター、『S-POP LIVE』のTELASA独占生配信が決定！
NEWS・加藤シゲアキがファシリテーターを務める音楽ライブ『S-POP LIVE』（エスポップライブ）。
当日のライブの模様をTELASAにて独占生配信することが決定した。
後日、1週間限定でアーカイブ配信も。会場に来た人も本公演を何度でもたっぷりと楽しむことができる。
さらに今回、ファシリテーター・加藤シゲアキ×ぜったくんのオリジナルインタビューやバックヤード風景などを含んだ、貴重なビハインド映像も配信されることが決定。
“ここでしか見られない”TELASAオリジナルコンテンツに注目だ。
◆出演アーティスト（五十音順）
▼2026年3月21日（土）ラインナップ
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：S.A.R.／ぜったくん／tonun／藤井隆
▼2026年3月22日（日）ラインナップ
ファシリテーター：加藤シゲアキ（NEWS）
出演アーティスト：ぜったくん／DURDN／First Love is Never Returned／Helsinki Lambda Club