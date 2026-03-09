ニコラス・ウィンディング・レフンが監督を務めた『プッシャー』3部作の4Kデジタル修復版が、5月1日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで公開されることが決定した。

2025年に還暦を迎えたマッツ・ミケルセン。全国で開催された「生誕60周年祭」は連日満席のイベントとなった。2026年はミケルセンの長編映画デビュー30周年となり、それを記念して彼のキャリアの原点ともいわれる『プッシャー』3部作が4Kデジタル修復版として再上映される。

当時24歳のニコラス・ウィンディング・レフンがデンマークで手がけた長編デビュー作『プッシャー』（1996年）は、コペンハーゲンの裏社会を舞台に、麻薬密売人（＝プッシャー）が取引に失敗し追い詰められていくさまを描いたクライムスリラー。それまでダンサー、舞台俳優としてキャリアを積んできたミケルセンの長編映画デビュー作でもある。主人公の相棒・トニー役を演じた彼は、続く『プッシャー2』（2004年）で主人公に抜擢、刑務所から出所した男の葛藤と苦悩を体現し、デンマークのアカデミー賞ことロバート賞の最優秀主演男優賞を受賞した。

シリーズの最終作となった『プッシャー3』（2005年）も、シリーズを通して麻薬王として君臨してきたミロの孤独と権力の衰退をテーマに据え、レフン監督自身「シリーズで最も好きな作品」と豪語する。

公開されたポスタービジュアルには、スキンヘッドで危険な色気を漂わせる若き日のミケルセンが描かれている。

あわせて公開された予告編では、デンマーク・コペンハーゲンの裏社会における麻薬密売人の世界が、レフン監督独特のタッチで繰り広げられる。（文＝リアルサウンド編集部）