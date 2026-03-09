ドイツ王者を「脅かした」日本代表FWを海外メディアが称賛！出場30分で両チーム“最多”をマーク「先発した選手より脅威」
町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGは、現地３月６日に開催されたブンデスリーガ第25節で、首位のバイエルンと対戦。１−４で大敗を喫した。
高井が怪我で欠場したなか、61分から途中出場した町野は奮闘。約30分間のプレーで両チーム最多となる４本のシュートを放つなど、王者のゴールに迫った。
そのパフォーマンスを海外メディアも評価。『SPORTS DUNIA』はチーム２位タイの６点をつけ、こう称賛している。
「出場直後から活発なプレーを見せ、何度かキーパーを脅かした。先発した選手よりも脅威を与えた」
途中出場が続いている26歳の日本代表FWは、アピールできたか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
