61分からの投入でバイエルンのゴールに迫った町野。(C)Getty Images

　町野修斗と高井幸大が所属するボルシアMGは、現地３月６日に開催されたブンデスリーガ第25節で、首位のバイエルンと対戦。１−４で大敗を喫した。

　高井が怪我で欠場したなか、61分から途中出場した町野は奮闘。約30分間のプレーで両チーム最多となる４本のシュートを放つなど、王者のゴールに迫った。

　そのパフォーマンスを海外メディアも評価。『SPORTS DUNIA』はチーム２位タイの６点をつけ、こう称賛している。
　
「出場直後から活発なプレーを見せ、何度かキーパーを脅かした。先発した選手よりも脅威を与えた」

　途中出場が続いている26歳の日本代表FWは、アピールできたか。

