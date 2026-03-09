工藤静香が自身のInstagramで、彩り鮮やかな手料理を披露したほか、家庭菜園の動画も公開した。

【動画】工藤静香がルッコラを育てる家庭菜園の動画を公開、状態を自らレポート

■金柑で鮮やかに！工藤静香が豪華な手料理を披露

工藤は、食卓に並んだ手料理や家庭菜園の動画など計7点の写真や動画を公開した。

1枚目はタコや白身、赤身の刺身を大皿に盛り付けたカルパッチョが2つ。テキストでは、「盛り盛りのカルパッチョには金柑の薄切りを合わせてみましたが、最高でした！」とスライスした金柑で彩りを添えた豪華カルパッチョを披露。

さらに、「レモンをガッツリ絞ってから、塩、オリーブ油、バルサミコ」とレシピを公開。

また、「季節外れに撒いたにもかかわらず、雪にも負けず頑張って大きくなったルッコラ！」と綴ったように、2、3枚目には新鮮なルッコラの写真をパシャリ。

続く動画では、家庭菜園を動画でレポート。工藤が歩きながらルッコラを植えた場所へ行き、「今朝と今日の夕食でとっちゃったやつ」と、畑で説明した。

テキストでは、「大切にしていたらしっかり収穫して食べれます！昼も夜も」とサムズアップの絵文字を3つ添えて投稿。

そして、オーブンの動画では、焼き上がったばかりのチーズケーキを披露。「チーズケーキは半分をコーヒー味！もう一つはレモン！」と2種類焼いたことを伝えた。

色鮮やかな料理の数々に、フォロワーからは「金柑カルパッチョ美味しそう」「めっちゃ豪華なカルパッチョ！」「しーちゃんすごすぎます！」「ヘルシーで罪悪感ゼロですね」「しーちゃんちの子になりたい」などの称賛の声が寄せられていた。

■写真：工藤静香がルッコラを育てる家庭菜園の動画を公開