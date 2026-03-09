梅澤美波 (乃木坂46)×西垣匠×加藤小夏出演の新ドラマ『失恋カルタ』ポスタービジュアル解禁。OP主題歌はJonah「長方形の私」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

梅澤美波（乃木坂46）×西垣匠×加藤小夏がトリプル主演を果たす、ドラマ『失恋カルタ』（3月31日より、MBS・TBS ドラマイズム枠にて放送）のポスタービジュアル＆追加キャストが解禁。さらに、オープニング主題歌をJonah（ジョナ）が担当することがわかった。

■「それでも。人はまた、恋をしてしまう。」

大学のボードゲームサークルを通して出会った、千波（梅澤美波）、光（西垣匠）、彩世（加藤小夏）の3人。今日もまた、お酒を飲みながらボードゲームをして、あーだこーだ言いながら過ごす毎日だが、それぞれ違った“拗（こじ）らせた恋愛の悩み”を抱えている。

永遠に終わらない恋＝“結婚”がしたい千波は今日も彼氏から振られてしまう。一方、光は同棲中の彼氏の陸と「ラブラブです！」と順調な様子だが…。そんな恋愛に振り回されているふたりを「くだらない」と冷めた様子の彩世だが、彼女もまた恋愛に真っ直ぐ向き合えない理由があって――。

芸人・作家のピース又吉直樹が、自身の朗読会で読むテキストとして書いた『失恋カルタ』の “句”を原案にオリジナルドラマの制作が決定、大いに盛り上がりを見せている本作。

このたび、物語のキーとなる“カルタ”が可憐に舞う、ポスタービジュアル（※メイン写真）が公開された。

やわらかな世界観のなかに舞い散るカルタと、失恋の花言葉を持つ花々を手にした3人のどこか切なさを帯びたまなざし。さらに優しく淡い色彩が重なり「それでも。人はまた、恋をしてしまう。」のコピーとともに、どこか温かく、再び恋をしたくなるような余韻を感じさせる仕上がりとなっている。

■主人公3人を取り巻く個性豊かなキャラクターたちが解禁

彩世（加藤小夏）のことを一途に思い、とにかくまっすぐで太陽のような村田正太郎（むらた・しょうたろう／若林時英）。光（西垣匠）の恋人・百々陸（どど・りく／伊藤絃）。千波（梅澤美波）とマッチングアプリで出会う本橋隼人（もとはし・はやと／荒井啓志）。彩世（加藤小夏）の会社の隣の席で、村田の同期・紺野直樹（こんの・なおき／桜木雅哉 (原因は自分にある)）。大学時代～社会人の間に付き合っていた、千波の元恋人の野崎悠也（のざき・ゆうや／阿部顕嵐）。千波と運命的な出会いをする、常に落ち着いた大人の色気を放つ渋谷亮介（しぶや・りょうすけ／深水元基）。

「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が個性豊かなキャラクターに振り回されながら、恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく。

■OP主題歌がJonahの書き下ろし楽曲「長方形の私」に決定

Jonahは、高知県生まれのシンガーソングライター。中性的な見た目とナチュラルで透明感のある歌声が魅力だ。2025年1月に「エコー」で配信デビュー。

■Jonah コメント

■番組情報

MBS・TBS ドラマイズム『失恋カルタ』

3月31日（火）スタート

MBS：03/31（火）より毎週火曜 24:59～

TBS：03/31（火）より毎週火曜 25:26～

出演：梅澤美波（乃木坂46） 西垣匠 加藤小夏

若林時英 伊藤絃 荒井啓志 桜木雅哉（原因は自分にある。）

阿部顕嵐 深水元基

原案：『失恋カルタ』句/又吉直樹 絵/たなかみさき

監督：井樫彩 富田未来

脚本：開真理 牧五百音

(C)「失恋カルタ」製作委員会・MBS

