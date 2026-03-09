佐久間大介（Snow Man）映画初単独主演作『スペシャルズ』より、出演者たちが「EZ DO DANCE」を全力で踊る怒濤のマッシュアップ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）映画初単独主演作『スペシャルズ』より、TRFの鉄板ダンスチューン「EZ DO DANCE」にのせて、“スペシャルズ”の5人の他、本作に登場する様々なダンスグループや俳優陣たちが笑顔でダンスを披露する＜映画『スペシャルズ』【スペシャルズ×EZ DO DANCE】スペシャル映像＞が公開された。

■思わず身体がリズムを刻んでしまうダンスの楽しさが詰まったマッシュアップ動画

年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分の暗殺をもくろみ、親分が必ず訪れるダンス大会にチームを組んでの出場を目指す、先の読めないストーリーが展開される本作。

今回、公開された映像では、白いスーツに帽子でバッチリ決めた“スペシャルズ”の5人が登場すると、まず佐久間がキレキレのパフォーマンスを披露し、それを皮切りに本作に登場する数々のダンスグループや俳優陣たちが次々にダンスを披露。思わず身体がリズムを刻んでしまうダンスの楽しさが詰まったマッシュアップ動画となっている。

映像には、劇中で“スペシャルズ”にダンスを教える先生を買って出る小学生・明香役を演じた羽楽（うらら）や、佐久間演じるダイヤと同じ児童養護施設で働く莉子役の前田亜季、“スペシャルズ”たちがその首を狙う本条の孫娘・栞役の平川結月らキャスト陣に加え、“スペシャルズ”たちの雇い主である風間組の組長、風間役の六平直政や、本条役の石橋蓮司らベテラン俳優陣が笑顔でダンスを披露する映像も登場。

さらには、本作にカメオ出演しているパーク・マンサーや、とにかく明るい安村、山本博（ロバート）、河本準一（次長課長）らが、軽快に踊る姿も。ダンスを通して、みんなで作り上げた映画『スペシャルズ』に期待が止まらない。

■入場者プレゼント第2弾の実施が決定

初週237館、初日3日間で興行収入244,754,620円、観客動員数172,082人というスペシャルな記録を達成し、興行収入ランキング邦画実写NO.1の特大スタートダッシュを成し遂げた映画『スペシャルズ』の入場者プレゼント第2弾として「公開直前イベント・ダイジェスト映像 先行視聴特典付きカード」が、3月13日～3月26日の期間に数量限定での配布が決定。

表面はスペシャルズがダンスチーム結成時に交わした契約書のビジュアル、そして裏面に2月23日にメディア向けに実施された公開直前イベントの模様が視聴できる二次元コードが付いた“スペシャル”なカードとなっている。

イベントに出演したキャスト陣のトークや和気あいあいとした掛け合い、ゲームを使った、佐久間大介VS椎名桔平、佐久間大介VS小沢仁志によるガンアクション対決、佐久間大介＆中本悠太（NCT）によるダンス対決の模様など、盛りだくさんの内容。ぜひ、本編と合わせてチェックしよう。

■佐久間大介＆中本悠太＆内田監督による裏話満載の「副音声」上映がスタート

さらに、3月13日より、コメンタリー副音声上映として「『スペシャルズ』超！スペシャル上映」の実施が決定。

これは、スマホやスマートグラスで映画の字幕と音声ガイドを楽しめる無料アプリ『HELLO! MOVIE』を使用した特別上映。上映前にアプリを起動しておくことで、劇場で映画を見ながら佐久間大介（Snow Man）、中本悠太（NCT）、内田英治監督の3名による撮影時の裏話やツッコミ満載のトークが聴ける。まるで一緒に映画を観ているようなドキドキと、個性豊かなトークを、ぜひ劇場で映画と一緒に堪能しよう。

また、この『HELLO! MOVIE』方式によるバリアフリー上映のほか、一部劇場にて期間限定でスクリーンに字幕が表示される日本語字幕付き上映の実施が決定。副音声上映と日本語字幕付き上映の詳細は、『HELLO! MOVIE』の公式サイトにある、ニュースページから確認できる。

■映画情報

『スペシャルズ』

公開中

原案・脚本・監督：内田英治

出演：佐久間大介（Snow Man）

椎名桔平 中本悠太（NCT） 青柳翔 小沢仁志

羽楽 前田亜季 平川結月／矢島健一 六平直政

石橋蓮司

主題歌：Snow Man「オドロウゼ！」

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2026「スペシャルズ」フィルムパートナーズ

