レミオロメン『TFT』で名曲「3月9日」を一発撮り！「様々な新しい物語をこの曲に重ねていただきました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

レミオロメンが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。

■レミオロメン、約14年ぶりに活動再開

約14年ぶりの活動再開を発表したレミオロメン。今回披露するのは、春の記憶とともに多くの人々の心に刻まれてきた名曲「3月9日」。出会いや別れ、あらたな一歩を踏み出す瞬間に寄り添ってきたこの楽曲は、人生の様々な場面で親しまれてきた。一発撮りという緊張感のある静謐な空間の中で、これまでの歩みを重ねるように、思いを込めたパフォーマンスを届ける。

本取り組みは、これまで桜の保全活動に取り組んできたキリン『晴れ風 ACTION』と、季節や人生の節目に寄り添う楽曲を届けてきたレミオロメンの思いが重なり合うことで実現。本編動画の再生回数に応じた金額が桜の保全活動へ寄付され、桜を未来へと繋ぐアクションとなる。

「レミオロメン-3月9日 / THE FIRST TAKE with 晴れ風 ACTION」は、3月9日22時よりプレミア公開。

■レミオロメン インタビュー

■リリース情報

2026.03.04 ON SALE

ALBUM『SINGLES BEST＋』

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/