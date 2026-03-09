真矢の思いを胸にステージへ。LUNA SEA 有明アリーナ公演を全世界に向け緊急生配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LUNA SEAが、3月12日に東京・有明アリーナで開催する『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』振替公演を、全世界に向けて緊急生配信することをオフィシャルサイトなどで発表した。

■会場に来られない多くのファンの声に応える形で生配信が決定。

本公演はすでにチケットが完売しており、会場に来られない多くのファンの声に応える形で、メンバーの熱い思いから急遽配信が決定した。

3月8日には、神奈川・ぴあアリーナMMにて『真矢 献花式 ～Eternal MeLoDy～』が執り行われ、約3万人のファンが参列。「1曲でも、1フレーズでもいいからドラムを叩きたい」と語り、懸命にリハビリを続けながら有明のステージを目標としていた真矢の思いを胸に、メンバーはこの公演に臨む。

「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」と願っていた真矢。その思いを乗せたステージを、世界中の音楽ファンへ届ける。

配信は、ZAIKOにて実施。視聴チケットは発売中。

■ライブ情報

『LUNATIC X’MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-』振替公演

LUNATIC X’MAS 2025 ※振替公演

03/12（木）東京・有明アリーナ

