「日経225ミニ」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限36万7550枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の36万7550枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 367550( 367398)
ソシエテジェネラル証券 306921( 306913)
バークレイズ証券 134200( 134200)
SBI証券 122995( 55135)
日産証券 45894( 45894)
松井証券 43821( 43821)
楽天証券 56877( 30895)
サスケハナ・ホンコン 26407( 26407)
BNPパリバ証券 24683( 24683)
JPモルガン証券 18773( 15773)
ビーオブエー証券 15112( 15112)
モルガンMUFG証券 12822( 12734)
ゴールドマン証券 33709( 12513)
三菱UFJeスマート 18533( 11887)
みずほ証券 9461( 9423)
野村証券 8713( 8677)
マネックス証券 7023( 7023)
インタラクティブ証券 4378( 4378)
シティグループ証券 4314( 4314)
豊証券 3650( 3650)
SMBC日興証券 20( 0)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 9916( 9916)
ABNクリアリン証券 18663( 9663)
ソシエテジェネラル証券 8486( 7986)
SBI証券 2414( 1196)
フィリップ証券 631( 631)
JPモルガン証券 8501( 501)
楽天証券 1113( 489)
マネックス証券 392( 392)
松井証券 379( 379)
三菱UFJeスマート 514( 358)
インタラクティブ証券 247( 247)
日産証券 107( 107)
ドイツ証券 95( 95)
ゴールドマン証券 17( 17)
岩井コスモ証券 10( 10)
光世証券 2( 2)
豊証券 2( 2)
立花証券 1( 1)
BNPパリバ証券 7000( 0)
HSBC証券 5000( 0)
UBS証券 4500( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 152( 152)
フィリップ証券 107( 107)
SBI証券 160( 64)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 83( 63)
楽天証券 76( 54)
ドイツ証券 48( 48)
マネックス証券 26( 26)
松井証券 21( 21)
JPモルガン証券 14( 14)
日産証券 10( 10)
インタラクティブ証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
