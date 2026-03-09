「TOPIX先物」手口情報（9日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万6660枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6660枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16660( 16660)
ソシエテジェネラル証券 16013( 16013)
バークレイズ証券 8634( 8634)
モルガンMUFG証券 3319( 3319)
JPモルガン証券 2824( 2824)
ビーオブエー証券 2703( 2703)
ゴールドマン証券 2245( 2241)
日産証券 1924( 1924)
HSBC証券 1614( 1614)
BNPパリバ証券 1182( 1182)
みずほ証券 914( 914)
サスケハナ・ホンコン 866( 866)
シティグループ証券 634( 634)
SBI証券 490( 484)
SMBC日興証券 424( 424)
UBS証券 329( 329)
野村証券 145( 133)
インタラクティブ証券 107( 107)
山和証券 71( 71)
松井証券 65( 65)
三菱UFJeスマート 26( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 2615( 2615)
ABNクリアリン証券 1765( 1765)
日産証券 1548( 1548)
バークレイズ証券 1425( 1425)
JPモルガン証券 1026( 1026)
みずほ証券 1005( 930)
SBI証券 649( 649)
モルガンMUFG証券 613( 613)
BNPパリバ証券 516( 516)
シティグループ証券 442( 442)
SMBC日興証券 415( 415)
ビーオブエー証券 392( 392)
ゴールドマン証券 360( 360)
UBS証券 132( 132)
ドイツ証券 59( 59)
HSBC証券 45( 45)
野村証券 104( 29)
インタラクティブ証券 11( 11)
光世証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース