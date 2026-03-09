「TOPIX先物」手口情報（9日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、3月限6万6908枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の6万6908枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 66908( 61968)
ABNクリアリン証券 39597( 37350)
バークレイズ証券 39469( 35832)
JPモルガン証券 65180( 24639)
ゴールドマン証券 46096( 19968)
シティグループ証券 19420( 17755)
みずほ証券 32142( 15605)
モルガンMUFG証券 90695( 12248)
BNPパリバ証券 24944( 11851)
野村証券 12946( 10346)
UBS証券 9418( 9252)
ビーオブエー証券 13408( 6270)
大和証券 4248( 3915)
日産証券 3625( 3625)
SMBC日興証券 12101( 3304)
HSBC証券 19173( 2993)
三菱UFJ証券 6946( 2946)
サスケハナ・ホンコン 1745( 1745)
ドイツ証券 1590( 1590)
SBI証券 2305( 849)
三菱UFJeスマート 174( 0)
東海東京証券 3( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 53084( 18906)
バークレイズ証券 20872( 17668)
シティグループ証券 17521( 16721)
ソシエテジェネラル証券 15775( 15775)
ゴールドマン証券 33592( 14904)
みずほ証券 31086( 14568)
野村証券 10478( 8136)
ABNクリアリン証券 7422( 7422)
BNPパリバ証券 19226( 7230)
UBS証券 7189( 7189)
モルガンMUFG証券 83611( 7039)
ビーオブエー証券 11357( 5525)
大和証券 3729( 3619)
SMBC日興証券 6363( 3017)
HSBC証券 19127( 2947)
三菱UFJ証券 2775( 2775)
日産証券 2452( 2452)
ドイツ証券 1045( 1045)
SBI証券 1332( 332)
インタラクティブ証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 4( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース