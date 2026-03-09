「日経225先物」手口情報（9日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限3万5823枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月9日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万5823枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 35823( 33097)
ソシエテジェネラル証券 32415( 31821)
バークレイズ証券 19276( 18909)
モルガンMUFG証券 15291( 9291)
みずほ証券 8102( 7731)
野村証券 19081( 7209)
UBS証券 9737( 6549)
ゴールドマン証券 12668( 5454)
HSBC証券 8726( 4677)
BNPパリバ証券 5766( 4111)
JPモルガン証券 5510( 3994)
サスケハナ・ホンコン 3960( 3960)
ビーオブエー証券 4488( 3300)
日産証券 2904( 2795)
SBI証券 3647( 2103)
SMBC日興証券 10521( 2075)
楽天証券 2296( 1572)
シティグループ証券 2870( 1328)
大和証券 2686( 1263)
松井証券 1090( 1090)
三菱UFJ証券 231( 0)
東海東京証券 89( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 10650( 10600)
ABNクリアリン証券 10473( 9762)
バークレイズ証券 9110( 9110)
みずほ証券 7138( 7018)
UBS証券 7094( 4944)
HSBC証券 7643( 4543)
モルガンMUFG証券 8299( 3847)
野村証券 10001( 3437)
ゴールドマン証券 8323( 2519)
ビーオブエー証券 2714( 2414)
JPモルガン証券 2332( 2309)
SMBC日興証券 5850( 1550)
シティグループ証券 2451( 1183)
東海東京証券 1003( 1003)
日産証券 796( 796)
BNPパリバ証券 1442( 742)
大和証券 691( 637)
SBI証券 905( 589)
三菱UFJ証券 583( 583)
松井証券 573( 573)
楽天証券 250( 0)
三菱UFJeスマート 24( 0)
サスケハナ・ホンコン 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース