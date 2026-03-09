新山千春、トヨタ『ランドクルーザー70』納車を報告 20年乗り続けた“愛車”『Jeep』から乗り換え「四角、直角愛は変わらず」
タレントの新山千春（45）が9日、自身のインスタグラムを更新。新たな“愛車”としてトヨタ『ランドクルーザー70』が納車されたことを報告した。
【写真】武骨でかっこいい！新山が購入した愛車『ランドクルーザー70』内外装全部見せ
新山は「娘が生まれた時から約20年程乗り続けてきた愛車のjeepから新しく納車したのは」「こちらの 再再販ランクル70です！早速色々カスタムしました！」と報告。YouTubeでその様子を報告しているとした。
続けて、カスタムなどで販売店に「ランクルデビュー初心者の私にとてもとても親切にご対応いただいてこちらで納車できたことも幸せに感じているんです」と感謝。「これからキャンプだったり
車中泊も使ってみたいなと思ってARBのルーフラック＆サイドオーニングも装着しました 他にも色々変えてます！！」と今後の愛車ライフを楽しむことを宣言した。
「それにしても早速、快適ランクル70Lifeはじまってます」「ほんとに長年お世話になってきたラングラーに続いてホイールはjeepへの感謝を込めてまた同じような仕様にカスタムして」「四角、直角愛は変わらず」といい、「レトロ、ロマンが詰まってるけど仕様は新しい再再販ランクル70 わたしの相棒です」と早くも愛着がわいている様子。「楽しみながらまだまだカスタムしていきたいと思います」とし、ハッシュタグで「#ランクル」「#ランクル好きと繋がりたい」「#再再販ランクル70」と添えた。
