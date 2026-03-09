佐久間大介、『スペシャルズ』“殺し屋たち”がTRF「EZ DO DANCE」踊るスペシャル映像が公開 芸人たちも盛り上げる
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が映画単独初主演する映画『スペシャルズ』（公開中）において、今回、劇中で殺し屋たちによるダンスチーム“スペシャルズ”が躍る「TRF」の鉄板ダンスチューン「EZ DO DANCE」スペシャル映像が完成した。主演の佐久間はもちろん、カメオ出演ゲストのパーク・マンサーや、とにかく明るい安村、ロバート・山本博、次長課長・河本準一らも登場する。
【動画】ダンスで出演者たちがひとつに！スペシャル映像が公開
本作は、年齢も性格もバラバラな“孤高のプロの殺し屋たち”が、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す物語。経験ゼロ、協調性ゼロ、やる気もゼロなデコボコ即席チームが本気のダンスに挑むといった、先の読めないオリジナルならではのストーリーを展開する。
映像は「EZ DO DANCE」に合わせて、本編映像や出演者たちが笑顔で踊る姿をひとつにまとめたマッシュアップ。白いスーツに帽子でバッチリ決めた“スペシャルズ”の5人が登場すると、佐久間がキレキレのダンスを披露。それを皮切りに本作に登場する数々のダンスグループや俳優陣たちが笑顔でダンスを披露する、思わず体がリズムを刻んでしまうような、ダンスの楽しさが詰まった映像となっている。
映像には、劇中で“スペシャルズ”にダンスを教える先生を買って出る小学生・明香役を演じた羽楽（うらら）や、佐久間演じるダイヤと同じ児童養護施設で働く莉子役の前田亜季も登場。“スペシャルズ”たちが首を狙う本条の孫娘・栞役の平川結月らキャスト陣に加え、“スペシャルズ”の雇い主である風間組の組長・風間役の六平直政、本条役の石橋蓮司といったベテラン俳優陣が笑顔でダンスを披露する姿も収められている。
さらに、本作にカメオ出演しているパーク・マンサーや、安村、山本、河本が軽快に踊る様子も映し出されており、豪華な顔ぶれがダンスで作品を盛り上げる内容となっている。
また、入場者プレゼント第2弾の実施も決定。13日から26日までの期間、数量限定で「公開直前イベント・ダイジェスト映像 先行視聴特典つきカード」が配布される。カードの表面には“スペシャルズ”がダンスチーム結成時に交わした契約書のビジュアルをプリント。裏面には、2月23日にメディア向けに実施された公開直前イベントの様子を入場者限定で先行視聴できる二次元コードが付いている。
イベントではキャスト陣のトークや和気あいあいとした掛け合いのほか、ゲームを使った佐久間VS椎名桔平、佐久間VS小沢仁志によるガンアクション対決、さらに佐久間と中本悠太（NCT）によるダンス対決など、盛りだくさんの内容を楽しむことができる。
加えて13日からは、コメンタリー副音声上映【『スペシャルズ』超！スペシャル上映】の実施も決定。スマートフォンなどで字幕や音声ガイドを楽しめる無料アプリ『HELLO! MOVIE』を使用した特別上映となり、上映前にアプリを起動することで、佐久間、中本、内田英治監督の3人による撮影時の裏話やツッコミ満載のトークを聞きながら映画を楽しめる。
まるで出演者と一緒に映画を観ているかのような臨場感を味わえる企画となっているほか、同アプリを活用したバリアフリー上映も実施。一部劇場では期間限定でスクリーンに字幕が表示される日本語字幕付き上映も行われる予定となっている。
