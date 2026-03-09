寺本莉緒、さわやかな笑顔の水着姿見せる 2nd写真集『RIO』表紙公開
数々の話題ドラマへの出演を重ねる俳優・寺本莉緒の2nd写真集の表紙とタイトルが公開された。
【写真】カジュアルでかわいい！”タンクトップ×キャップ”コーデの寺本莉緒
5年ぶりとなる写真集の表紙は、オーストラリアのプールで見せた爽やかな笑顔の水着ショット。まさに王道グラビアといえる1枚だ。裏表紙カットは、ラグジュアリーホテルのバスルームで撮影されたキュートヌーディーショットとなっている。
タイトルは『RIO』に決定。「10年間の『寺本莉緒』のすべてが詰まった１冊である」という意味が込められている。
写真集は4月1日に講談社から発売される。これに伴い、イベントの開催も決定。4月4日に東京のHMV&BOOKS SHIBUYAでお渡し会、5日にオンラインお話し会を実施する予定となっている。
