イラン軍、少なくとも6カ月の高強度の戦闘継続が可能と主張

イラン革命防衛隊のナイニ報道官は8日、現在のペースでいけば、イラン軍は少なくとも6カ月間の高強度の戦闘を継続する能力があると述べました。

ナイニ氏は、イランは大型ミサイル、弾道ミサイル、巡航ミサイル、多様な無人航空機および攻撃型艦艇などの兵器と装備を備蓄しており、長期的な作戦に対応できると強調しました。

ナイニ氏はまた、「現在イランが使用しているミサイルは主に第1世代および第2世代のものである。数日中に新たな攻撃方法を導入し、これまであまり使用されてこなかった先進的な長距離ミサイルを用いた作戦を展開する」と述べました。

イラン革命防衛隊とイスラエル国防軍は現地時間7日夜、それぞれ、最初の週の戦況を発表しました。

イラン側のナイニ氏は、「過去1週間でイランは合計600回のミサイル攻撃を実施し、2600回の無人機作戦を行い、米軍基地およびイスラエルにある重要施設にある200以上の標的に精密攻撃を行い、破壊した。また、地域防空早期警戒網を構成する7基の先進レーダーを破壊した」と紹介しました。

一方、イスラエル国防軍のエフィー・デフリン報道官は、「イスラエル空軍は過去1週間で、イランへの空爆作戦で7500発以上の爆弾を投下した。これまでにイスラエルは3400回以上の空爆を実施したと発表しました。（提供/CGTN Japanese）