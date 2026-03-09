“トランジスタグラマー”姫野ひなの『週プレ』初表紙「まだ夢みたいです…（笑）」【秘蔵カット＆インタビュー】
アイドルグループ・#Mooove!の姫野ひなのが、9日発売の『週刊プレイボーイ』12号（集英社）の表紙と巻頭グラビアに登場。誌面未公開の秘蔵カット＆インタビューが到着した。
【画像】グアムでキュートなスマイル！『週プレ』表紙を飾った姫野ひなの
姫野は#Mooove!の青色担当しているほか、『週プレ』をはじめとした雑誌に多数登場し、身長148センチで“トランジスタグラマー”としても注目される。TikTokフォロワーが83万人を超えるなどSNSでも高い人気を誇り、ショートドラマ『ラブピクション』にもレギュラー出演するなど活動の幅を広げている。
●姫野ひなのインタビュー
・週刊プレイボーイ初表紙、おめでとうございます。今の率直な気持ちを教えてください。
【姫野】ありがとうございます！
表紙が決まったのを知ったのが、撮影の1週間前にくらいにマネージャーさんに事務所に呼び出されて、なんだか“悪いお知らせがあります”みたいな（笑）、ちょうど最近妹のゆめめとお外で喧嘩したばっかだったので、え！もしかして誰かに見られてた!? 撮られてた!?と思ってひゃーーーってなってたんです（笑）。
そしたらまさかのまさかの週刊プレイボーイさんの初表紙が決まりましたという報告で。
すごくすごく嬉しかったです、え！どっきり!?どういうこと!?って最初は混乱してて追いついてなかったです（笑）。
それも、グアムに決定しましたって言われて、えー!?!?!?!?!?海外って、、、なんだか撮影終わってもまだ夢みたいです…（笑）。
・今回はグアムでの撮影でしたが、現地で特に印象に残っている瞬間はありますか？また、これまでと違う“新しい自分”はどんな部分ですか？
【姫野】海とプールが大好きで、いっぱいお水にプカプカできて嬉しかったです！
水泳を習ってたので、撮影でもこんな深いお水での撮影は中々ないからやっと披露できる、と思って!!何故か海でもプールでも溺れました。
グアムでのお水は日本とは違って浮かないのかもですね……（笑）。
そして、天気が少し曇っていたのですがハッピーでした！
晴れ女なので、天気を晴れさせるズンドコ踊りをして太陽さんを呼んだり、曇ったくもくもを吹き飛ばしました！
あと今回は、少し大人っぽい表情にも挑戦していて、赤土という初めての広くて壮大な場所で新たな自分を見つけちゃいました……。
アーティスティックというか、エモーショナルというか！
大自然に包まれて、綺麗な空気の中でそんな自分を見つけました。
赤土を裸足でペタペタ歩くの、気持ちよかったです！（笑）。
・海外での撮影を経て、#Mooove!として次に狙う世界は？
【姫野】今回初めてのグアム撮影で緊張してたのですが、大自然のなか優しい方々ばかりで時間がゆったり流れてて。言葉が通じなくても笑顔（とズンドコ踊り！）があれば仲良くなれるって確信しました！
そして、グアムで出会ったわんわんのロキシーくんとも仲良くなったし、大自然も操ることができちゃいました！
グループとして、まずは日本の皆さんにもっともっと#Mooove!を知ってもらって、ライブ会場をいっぱいにすることが第一目標です！
その先に、アジア、そしていつかは世界中を私たちのライブでハッピーにしたいです。
#Mooove!って名前を聞いて私たちが1番に思い浮かぶような。
私たちと一緒にいる時間は、国や地域問わずみんながひとつになっておっきい声だして汗かいて!!
もう戻ることの出来ないアツい青春を、私たちともっかい過ごしてるようなそんなアイドルグループになりたいです。
・最近少しずつ表紙を飾る機会も増えていますが、今の姫野ひなのが次に目指す目標は何ですか？そして、支えてくれている皆さんへポジティブメッセージをお願いします。
【姫野】ありがとうございます。
北海道から上京してきて約5年。まさか私があの頃見てたモデルさん、そして事務所に所属してからは、先輩方のように表紙を飾らせていただける日が来るなんて思ってもなくて。
北海道で普通の学生をしてた私にみせてあげたいです（笑）。
絶対ビックリするし、信じられないと思います。
母や妹に報告するたびに、私以上に喜んでくれたりお祝いしてくれることも嬉しくて。
今までなにか人より長けてることってなかったし、自慢できる娘でもお姉ちゃんでもなかったから。
応援してくれてる全ての人にとって少しでも自慢できる私になれてたらいいなって。
恩返ししたいなって心から思います。
最近少しずつ表紙をやらせていただけるようになって、ちゃんと成長できてるのかなって思える瞬間が増えました。
ポージングや表情も最初はぎこちなかったり元気！笑顔！以外がなんだか苦手で（笑）。
でも最近大人っぽくなったねとか、前に撮っていただいたカメラマンさんとまたご一緒した時に『すごく前よりもっと良くなった！』って褒めていただけたり。
まだまだ途中段階だし、お勉強中なので、これからもっと色んな私を魅せていけるように頑張りたいし、今回の初表紙も、一度きりじゃなくて次に繋いでいけるように頑張りたいです！
そして事務所所属してからずっと目標にしてる、写真集という夢も叶えたいです!!!
いつも応援してくださってる皆様のお陰でつかんだ初表紙です。
私が落ち込んだりした時でもいつも味方でいてくれて1番に私を信じてくれて。そんなあなたがいるから頑張ろうと思えるし、無理じゃない！って諦めずにいつも前を向けます。ありがとう。
これからも君と一緒に色んな景色をみていきたいし、そんな君にたくさんの恩返しをしたいです!!!
いつもそばにいてくれてありがとう！ひなのもずっと君の味方だよ！
