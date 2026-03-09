『ゴールデンカムイ』土方歳三の現在と過去「そしてまた新しい夢が始まる」 「五稜郭編」ビジュアル＆第59話場面カット公開
TOKYO MXほかにて放送されているテレビアニメ『ゴールデンカムイ』最終章（毎週月曜 午後11：00）の描き下ろし「五稜郭編」ビジュアルが公開された。あわせて、きょう9日放送の第五十九話「私たちのカムイ」のあらすじと場面カットが公開された。
【画像】顔近くない？杉本と涙をこぼす白石…『ゴールデンカムイ』場面カット
「五稜郭編」ビジュアルでは、「五稜郭で夢は終わり そしてまた新しい夢が始まる」というコピーとともに、現在の土方歳三と若かりし頃の土方が半分ずつ描かれた。
第五十九話では、杉元たちが第七師団を迎え撃つ準備と金塊の捜索を進める中、土方が協力の約束を取り付けていたソフィア率いるパルチザンが合流。その後、土方の見込み通り、彼の刺青を手がかりに掘り進めた場所から北海道の土地の権利書が発見される。土地を守るために金塊が使われていたと知り、自分と先人たちの考えが同じだったことを喜ぶアシ（リ）パ。対して失望の色を隠せずにいた杉元たちだが、権利書の内容から新たな事実が明らかになる。
また、Blu-ray／DVD初回限定版 第十六巻を予約すると先着で「『五稜郭編』ビジュアルB2ポスター」（非売品）がプレゼントされる。先着特典となるが、予約期日（5月12日）までに予約すると確実にもらうことができる。
さらに、最終章の放送を記念して、SNS用アイコン【第一弾】が公式ホームページにて配布される。
本作は、『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にて連載された野田サトル氏による漫画が原作。『マンガ大賞2016』第1位や『第22回手塚治虫文化賞』マンガ大賞など数多くの賞に輝き、コミックス全31巻でシリーズ累計3000万部を突破。
最終章となる今回のテレビアニメは、アニメーション制作のブレインズ・ベース、チーフディレクターのすがはらしずたか氏を中心とした第4期の体制を継承。埋蔵金を巡るアクション＆サスペンスを軸に、狩猟、グルメ、歴史など多彩な魅力が詰まったエンターテイメントが、アニメーションにおいても堂々の完結を迎える。
