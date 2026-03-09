俳優の伊藤英明（50）が8日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜午後11時）に出演。若者から注目されているインスタグラムの投稿について明かした。

5年前からインスタグラムを始めた伊藤。ストッキングを頭から被り引っ張る様子など、映画やドラマのシリアスさとは真逆のナンセンスなキャラクターを見せている。

伊藤は「現場来るともう、子どもほど歳離れてるじゃないですか。20代の子が多いし。なんか良い見本になりたいんですよね。面白いおじさんみたいになりたい。きれいごと言うの嫌ですけど、少しでも、インスタもそうですけど、僕から発するエネルギーで良くなってもらえたらうれしいと思う」と語った。

インスタグラムの撮影の様子も公開。スタッフにダメ出しをし、「プロが撮らないと。編集も難しいし」と、クオリティーを保つための真剣な様子も見られた。

俳優の伊藤を知らない若者からも注目されているインスタグラム。このような投稿をする理由を「売れたいなと思って。当たり役があったとしても、もう若い世代の方は知らない方が多い。面白いおじさんがインスタをやっていて。たまにシリアスなドラマとかに出ていて、この人はこういうこともやるんだみたいな。入り口をちょっと広く」と語った。