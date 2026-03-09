タレントJOY（40）、ユージ（38）が8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていると検証された。

JOYは以前同番組で地元・群馬への愛を“ビジネス”と疑われた。検証の結果JOYは新潟、静岡にローカル番組を持っており、マツコ・デラックスは「いくつあるんだよ第二の故郷がよ！」と指摘し、ビジネス疑惑がより深まった。

明石家さんまとマツコはJOYを懐疑的に見ており、ややアウェイの中、番組がスタートした。

マツコは「さんまさん、これ結構な差がついてます」と語り、さんまは「うそ!?」と驚き、「ならユージがすごいのか。詐欺師（JOY）はあれやろ？」と反応した。

JOYは「せめて名前で呼んでくださいよ」とつっこみ、「そんなに差がついてるの？」と不思議がった。

マツコは「『そんなに差がついてるの？』って大声で言うJOY。報われてほしい」と視聴者のための“フリ”の言葉をさりげなく言うJOYをイジった。

JOYは「恥ずかしいから」と照れ、さんまから「ありがとう」と感謝されていた。