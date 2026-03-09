歌手・タレントの中川翔子さんが9日、インスタグラムを更新。

双子の離乳食の様子を紹介し、兄弟それぞれの個性的な食べ方について報告しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の離乳食に「性格の差」実感 「お茶碗にかぶりつく弟」と「ゆっくりな兄」 「あしたから離乳食の種類がおかゆプラス野菜になるから楽しみ！」





投稿によると、弟は「離乳食大好きすぎてフリフリしながらお茶碗にかぶりつく」一方で、兄は「ゆっくり味わってニッコリする」といい、中川さんは「性格の違いが食べ方でハッキリでて面白い！」とコメントしています。







現在は離乳食としておかゆを与えているそうですが、「あしたから離乳食の種類がおかゆプラス野菜になるから楽しみ！」と成長への喜びを表現しました。双子がおいしそうに食べる姿を見て、「いつか色々料理してあげたいしごはん連れて行ってあげたいな」と将来への期待も語っています。







また、双子の成長に合わせて「ずり這いも頑張ってる」ため、ベビーサークルを注文したことも明かしました。「木製でおもちゃがついてるやつにしてみた」と具体的な選択についても触れています。







中川さんは「毎日のように未知のこと！楽しみがいっぱい」「本当にふたごと過ごせる日々が幸せ」と育児への前向きな気持ちを表現し、双子との日常生活への感謝の思いを綴りました。







この投稿に、「離乳食も順調ですね」「あっという間に大きくなりますね〜」「2人が走り回るのも近いですね！楽しみ」「段々と目が離せない時期になって来ますね でも幸せそうで何よりです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】