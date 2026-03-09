第18回「CDショップ大賞2026」授賞式が9日、都内で開催され、大賞＜赤＞をHi−STANDARD「Screaming Newborn Baby」、大賞＜青＞をkurayamisaka「kurayamisaka yori ai wo komete」が受賞した。

同賞は全国のCDショップ店員の投票のみで選ばれる年に1度の賞。メジャー、インディーズを問わずCDショップの現場で培われた目利きから、個人的な嗜好（しこう）に偏る事なく、賞をきっかけに全国に向けて発信できるような、本当にお客さまにお勧めしたい作品を大賞として選出している。

過去には米津玄師「STRAYSHEEP」、Official髭男dism「Traveler」などが受賞し、両アーティストは殿堂入りとなっている。

09年に第1回が開催され、19年の第11回から「赤」（何度でも聴きたくなる作品）と「青」（新人のアルバムを対象にブレイクが期待される作品）の2項目を選出している。

今回大賞＜赤＞を受賞したHi−STANDARDは欠席。ビデオメッセージで横山健（56）は「現場の声は特別のものだ思うので光栄です」。難波章浩（55）は「今回の出来事は自分たちにとって勇気をもらったっす。ありがとうございます」。ZAX（45）は「ありがとうございます」とコメントを発表した。

大賞＜青＞に輝いたkurayamisakaからは清水正太郎が出席。「多分この世で一番CDのことを考えている方々がこれだと思って投票してくださって選ばれた賞だと思っています」とすると、「そんな方々に選んでいただけたことを本当にうれしく思っております」とした。「まだまだ未熟なバンドですけども、これからも何年かに1度アルバムを出したいと思っております」と意気込んだ。

表記はkurayamisakaだが発音は“くらやみざか”。「最初にZで書いてみたときに、なんかちょっと角張った印象があるなと思った」とし、「あとは、自分が聞いてきたバンドの中に、表記と読み方が違うバンドもたくさんあったので、こういうのもありかなと思って」と説明した。

同バンドは清水、内藤さち、フクダリュウジ、阿左美倫平、堀田庸輔の5人組。22年に1stミニアルバム「kimi wo omotte iru」をリリース。25年には「FUJI ROCK FESTIVAL'25」に出演している。

＜受賞一覧＞

◆大賞＜赤＞ Hi−STANDARD「Screaming Newborn Baby」

◆入賞＜赤＞ ▼青葉市子「Luminescent Creatures」▼Creepy Nuts「LEGION」▼サザンオールスターズ「THANK YOU SO MUCH」▼TOMOO「DEAR MYSTERIES」▼Perfume「ネビュラロマンス 後篇」▼B'z「FYOP」▼松任谷由実「Wormhole／Yumi Arai」▼RADWINPS「あにゅー」▼緑黄色社会「Channel U」▼ONE OK ROCK「DETOX」

◆大賞＜青＞ kurayamisaka「kurayamisaka yori ai wo komete」

◆入賞＜青＞ ▼シャッポ「a one＆a two」▼jo0ji「あえか」▼鈴木実貴子ズ「あばら」▼tuki.「15」▼NEE「再生可能」▼Nikoん「feagile Report」▼Hammer Head Shark「27℃」▼Paledusk「PALEDUSK」▼暴動クラブ「暴動遊戯」▼muque「DOPE!」

◆殿堂賞 星野源／藤井風

◆特別賞 Various Artists「Dear Jubilee−RADWIMPS TRIBUTE」

◆部門賞 ▼洋楽賞 sombr「I Barely Know Her」▼クラシック賞 児玉隼人「Reverberate」▼ジャズ賞 松井秀太郎「FRAGMENTS−CONCERT HALL LIVE 2025」▼歌謡曲賞 辰巳ゆうと「運命の夏」▼パッケージデザイン賞 Nikoん「fragile Report」

◆地域ブロック賞▼北海道 ランチブレイク「ナイスに恋して」▼東北 いぎなり東北産「らう゛ハート戦セーション」▼関東 KiNGONS「FOURTH」▼甲信越 終活クラブ「メジャーな音楽」▼東海 May Forth「Pilgrims」▼北陸 アンジーモーテル「ことばの地図」▼関西 Viewtrade「RE POP!!」▼中国・四国 HEP BURN「浮遊」▼九州 クレナズム「a beautiful days」▼沖縄 デラックス×デラックス「超重ギガ」