ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアに4―3で勝利した。今大会は地上波放送がなく、Netflixの独占中継。同日にフジテレビで生放送された「Mr.サンデー」（日曜後8・54）では東京ドームの外の様子などを伝えたが、中継がストップする場面があった。

試合後には東京ドームの外からリポーターが現地の喜びぶりなどを生中継。ただ、「大勢しっかりしろ！」などと興奮した様子でエールを送る男性ファンに中継リポーターが絡まれてしまい、すぐに中継は打ち切りに。スタジオのMC宮根誠司らは苦笑いを見せていた。

一方、ネットではこの男性が人気バンド「マカロニえんぴつ」のボーカル・はっとりに似ているという声で大盛り上がり。本人もSNSを通じて、この試合を熱く観戦している様子を報告していた。スポニチ本紙の取材に対し、所属レコード会社は映り込んだ男性がはっとり本人だったと認めた。

Xでは「テレビ中継に乱入した酔っ払いおじさんや」「2回目の映り込みおめでとうございます」「はっとりさん映り込みおめでとう」「中継の方とスタジオの方が若干引いてしまってますが、はっとりさんは生粋の阪神ファンです！！」など“熱すぎる”応援を楽しむ投稿が寄せられた。

はっとりは昨年3月19日、20日に東京ドームで行われた大リーグの開幕シリーズ「東京シリーズ」の街頭インタビューでも映り込み。「日本の野球は世界に通ずる！ダァッ！」と、カメラに向かって力強く言葉を投げかけSNSでは話題を呼んでいた。