タレントJOY（40）が8日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。マツコ・デラックスから地方での仕事ぶりをつっこまれた。

JOYは以前同番組で地元・群馬への愛を“ビジネス”と疑われた。検証の結果JOYは新潟、静岡にローカル番組を持っており、マツコは「いくつあるんだよ第二の故郷がよ！」と指摘し、ビジネス疑惑がより深まった。

今回は類似タレントのユージ（38）との格差について検証する企画を行ったが、現在の仕事ぶりを比較する際、JOYは「ビジネス群馬男」と紹介され、ユージは「令和の通販王」とかなり差のついたキャッチフレーズとなった。

以前の“群馬愛”検証では、JOYがNST新潟総合テレビで「潟ちゅーぶ」という番組に出演していることが明るみになり、マツコは「私も初めて見たときに衝撃を受けました」と語っていた。

JOYの現在の仕事が紹介されると、「潟ちゅーぶ」の他に、同局で「JOYの新潟ぶらり旅」という冠番組が増えており、マツコは「新潟じゃんお前もう。2本もやってんじゃねえか新潟でよ」とツッコまれた。