アーク「大決算セール 2026」開催中、4月3日までの期間限定。最新パーツ搭載モデルから特価処分品など
アークは3月6日、オンラインストアおよび秋葉原店舗において「アーク 大決算セール 2026」を開始した。実施期間は4月3日(金) 23:59まで。
インテル Core Ultra 200Sシリーズプロセッサー、AMD Ryzen 9000シリーズ、7000シリーズ、5000シリーズとGeForce RTX50シリーズや Radeon 9000シリーズグラフィック搭載モデルを台数限定特価で幅広くラインナップするというセール施策。さらに商品入れ替えによる特価処分品や在庫限りの超特価アイテムなど見逃せないセール価格の商品も追加するほか、ASUSグラフィックカードと電源のセット割引などのセット商品も豊富に用意する。
