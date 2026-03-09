パソコン工房WEBサイトで事務作業向けパソコン対象セール開催中、Office付属モデルも豊富に展開
ユニットコムは3月9日、事務作業に向くノートPCやデスクトップを豊富にラインナップする「ビジネス応援パソコンセール」を開始した。実施期間は2026年3月31日（火）16時59分まで。
ノートPCや小型PC、スリムPCや大型デスクトップPCまで、スムーズな操作感で快適な事務作業を行えるビジネス向けPCを対象製品に設定するセール施策。Office 2024が付属するモデルも用意しており、購入してすぐ利用可能。くわえてパソコン工房WEB会員またはビジネスご優待会員の方を対象にBTOパソコンの送料無料キャンペーンも開催中で、併用できる。
