¥×¥í¥ì¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¬¡¼¡ÖÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡×Åê¹Æ¤Ë¹³µÄ¡Öµ¶¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤è¡ª¡ª¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¤È¤ó¤ÀºÒÆñ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
à¥È¡¼¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸á¤³¤È¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¬¡¼¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¶ÚÆùÎ´¡¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢£±£¹£¹£°Ç¯Âå¤Ë£×£×£Å¡ÊÅö»þ¤Ï£×£×£Æ¡Ë¡¢ÊÆ£×£Ã£×¤Ç³èÌö¡£É¬»¦µ»¤Î¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¥é¥Ã¥¯¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¡Ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢£×£Ã£×À¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò£²ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿¡££¹£²Ç¯¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ä³ÌîÀµÍÎ¤òÇË¤êÆ±²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ï£×£×£ÅÌ¾ÍÀÅÂÆ²¡Ö¥Û¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥¤¥à¡×Æþ¤ê¡£·ò¹¯ÌäÂê¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¬¡¼¤Ï£´·î¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¼°Åµ¤Ë¤Ï¼Ö¥¤¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ú¥¤¥¸¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²¤ÊÆ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°·¤¦¹ñºÝ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï¡¢¡Ö£×£×£Å¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡¡¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¬¡¼¤¬µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï£×£×£Å¤¬ºòÇ¯Çã¼ý¤·¤¿¥á¥¥·¥³£Á£Á£Á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡¢¸µ£Ã£Í£Ì£ÌÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥³¥Ê¥ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢µÓ¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ë¥ë¥¬¡¼¤¬È¿±þ¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Çµ§¤ê¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅê¹Æ¤·¤Æ²óÉü¤ò´ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¸ø¼°£Ø¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥¬¡¼¤Î´é¼Ì¿¿¤È¡ÖÂ®Êó¡§£×£×£Å¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¡×¤È¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤¬¡Ä¡£¾åÉô¤Ë¾®¤µ¤¯¡Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ë¥¬¡¼¤¬µ§¤ê¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸«½Ð¤·¤Ë¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¬¡¼¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¼è¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥ë¥¬¡¼¼«¿È¤¬È¿±þ¡£¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£º£¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£µ¶¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤è¡ª¡ª¡¡²¶¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¤è¡ª¡ª¡¡½µËö¤Ï²È¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±´ÑÀï¤È¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼¥¹¤Î¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢à¤Ä¤ê¸«½Ð¤·á¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜ¿Í¤«¤é¤Î¹³µÄ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥³¥Ê¥ó¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ø¼°È¯É½¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£